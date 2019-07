Los consellers trabajan hoy a destajo para nombrar a sus nuevos directores generales

A los nuevos consellers del Govern les espera hoy una jornada larga de trabajo. Están intensificando las gestiones para designar a sus directores generales. Muchos se quedan de la anterior etapa, pero para otras áreas de segundo nivel es preciso encontrar los perfiles adecuados y convencerlos de dar el paso. Mañana, la presidenta Francina Armengol, ha convocado un Consell de Govern donde deben tener perfilados los titulares de las direcciones generales para ponerse a trabajar.

En Medio Ambiente se da por hecho que Joana Maria Garau seguirá al frente de Recursos Hidricos. De igual modo, la secretaria general seguirá Catalina Ines Perelló, mientras el conseller Miquel Mir deberá buscar un sustituto para el área de Espacios Naturales y para la dirección general de Territorio. Mae de la Concha en Agricultura tendrá a Biel Torrens como director general de Agricultura y a Mateu Morro para la gerencia del Fogaiba, pero necesita designar directores generales en Pesca, Desarrollo Rural y la curiosa dirección general de Soberanía Alimentaria. El secretario general será Jorge Sánchez.

Los consellers del PSOE tampoco no introducirán muchos cambios, pero están perfilando sus equipos para los puestos vacantes. Se sabe que Llorenç Pou continuará junto a Iago Negueruela, pero el nuevo conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo necesita dotar los departamentos turísticos y económicos de cargos de su confianza para la gestión de su macrodepartamento.

Por otra parte, hoy por la mañana consellers y conselleras del anterior Govern de les Illes Balears han entregado las carteras a los nuevos responsables de las diversas áreas del actual ejecutivo. Todos menos los que continúan en el cargo que ya desempeñaron la pasada legislatura: Martí March en Educación, Patricia Gómez en Salud, Marc Pons en Movilidad y Vivienda y Pilar Costa en Presidencia.

El primero en dar la cartera de su antiguo departamento ha sido el actual conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, que ha hecho el traspaso al vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes.

Por su parte, la ex consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha entregado la cartera pertinente a la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez; y a la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro. La ex vicepresidenta y ex consellera de Innovación, Investigación y Turismo, Bel Busquets, ha hecho el traspaso de sus áreas de gestión anteriores a Negueruela, en la sede de la conselleria ubicada en la calle de Montenegro.

El último traspaso de carteras lo ha hecho el anterior conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, que ha entregado la cartera al nuevo responsable de Medio Ambiente y Territorio del Govern, Miquel Mir, y a la nueva consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha.