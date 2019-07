De la Concha deja entrever que Mateu Morro es cargo de Més y los nacionalistas lo niegan

La nueva consellera de Agricultura y Pesca, la podemita Mae de la Concha, ha querido esquivar la polémica por el sorprendente fichaje de Mateu Morro por su departamento durante el traspaso de competencias. Han dejado entrever que el exsecretario general del PSM y hasta hace unas horas asesor de confianza de Més es un cargo de los nacionalistas. Sin embargo, fuentes de toda solvencia de la coalición ecosoberanista lo han negado de forma tajante. Morro es un fichaje de Podemos, afirman. De hecho, aumenta el malestar en Més por este trasvase en cuestión de horas de los nacionalistas a los podemitas por parte de Morro.

"Somos un Govern de tres y no tengo tiempo para disquisiciones de quien es uno o el otro", ha asegurado la consellera Mae de la Concha. Ha añadido que Mateu Morro "es una persona muy querida en el sector agrario y no es tiempo de sectarismos con la gente". Cuando se le ha insistido sobre la contratación de Mateu Morro para su departamento ha explicado que "yo entré en Podemos porque aquí cabemos todos", ha concluido de forma tajante De la Concha.

Tal y como adelantó ayer este periódico, Mateu Morro será el gerente de la empresa pública Fons de Garantía Agraria de les Illes Balears (Fogaiba), un organismo que gestiona 80 millones de euros, ya que es el encargado de tramitar todas las subvenciones agrarias con la Unión Europea.

El ya exconseller Vicenç Vidal no ha querido entrar a valorar el fichaje de Morro por Podemos. Ha asegurado que es una persona que conoce muy bien el sector agrario. No obstante, en Més no lo entienden. Y Morro está recibiendo un aluvión de críticas de sus ya excompañeros de partido. Se habla que el ex secretario general del PSM se siente dolido por estas críticas. Algunos le han recordado que no tenía necesidad de pasarse a otro partido, ya que solo le faltan dos años para jubilarse.

Vidal, además de Agricultura con Mae de la Concha, también ha realizado el traspaso de carteras con el nuevo titular de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, que prácticamente mantendrá el equipo de Vidal en las áreas ambientales.