Acepta un año por maltratar psicológicamente a su mujer en Palma

Un acusado aceptó ayer en un juzgado de Palma una pena de un año de prisión por maltratar psicológicamente a su mujer en el domicilio familiar en la ciudad en 2018. El sospechoso, de 43 años, discutía con su esposa y, en el transcurso de estas disputas conyugales, insultaba a la víctima, la despreciaba y amenazaba de muerte. "Yo no te voy a pegar, nada más te voy a matar", le decía.

En esas ocasiones, según la fiscalía, también solía ser frecuente que el maltratador, de origen boliviano, realizara demostraciones de fuerza llegando a agredir a la perjudicada.

El encausado reconoció los hechos ayer al mediodía ante la magistrada en la sede de Vía Alemania, en Palma. El hombre se declaró autor de un delito de maltrato habitual y se conformó con una condena de doce meses de cárcel.

Tras admitir los cargos, la jueza dictó sentencia 'in voce' y le condenó a un año de prisión. También le impuso la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima por un periodo de tres años.

Pena suspendida



La fiscal, la acusación particular y la defensa alcanzaron un acuerdo y no fue necesario que declarara la perjudicada.

El maltratador no ingresará en prisión porque se le ha suspendido la condena durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir, que no se acerque y comunique con su mujer y que participe en un programa de igualdad de trato y no discriminación.

Los hechos se remontan al pasado 17 de junio de 2018, sobre las nueve y media de la noche, cuando el acusado inició una discusión con su esposa en el domicilio que compartían en Palma. En presencia de una hija común, con intención de despreciar a su mujer, la insultó diciéndole: "Puta de mierda, a cuántos te has follado". Acto seguido, hizo ademán de dirigirse hacia ella.

El hombre, con intención de intimidarla, durante 2018 cuando discutía con ella también le decía: "Yo no te voy a pegar, nada más te voy a matar". Además, también la agredió en alguna ocasión.