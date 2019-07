Armengol toma posesión hoy sin tener claro quiénes serán todos sus consellers

La socialista Francina Armengol toma hoy posesión como presidenta con varios nombres de su Govern en el aire debido a la grave crisis desatada en sus socios de Més. Armengol quería asumir el cargo conociendo el nombre de los dos consellers de Més para cerrar definitivamente la composición del próximo Ejecutivo. Sin embargo, al cierre de edición los ecosoberanistas aún no habían llegado a un acuerdo sobre estos cargos. No obstante, fuentes de la negociación aseguraban que había avances, si bien aun en el caso de que esta madrugada se llegara a un consenso sobre los nombres, deberían ser refrendados en la asamblea de esta noche en Lloseta, con lo que la presidenta no podrá nombrar gobierno como mínimo hasta mañana.

A pesar de que la ejecutiva de Més, que se preveía larga, empezó ayer con mal pie, en un clima de tensión y bloqueo como los vividos en la jornada de negociaciones del sábado, fuentes de la negociación señalaron que se habían producido avances en un sentido positivo y se vislumbraba la posibilidad de alcanzar un consenso esta madrugada o ya durante la mañana de hoy.



Govern en el aire



No obstante, incluso en el caso de que el partido consiga desbloquear su crisis y consensuar los nombres de los consellers y del senador, la asamblea que los ecosoberanistas celebran esta noche, apenas una hora después de la proclamación de Armengol y que se prevé tensa y multitudinaria, deberá dar el sí definitivo a estos nombres. Así, la presidenta no podrá nombrar todavía a su Govern, para lo que tendrá que esperar como mínimo hasta mañana.

Més entró en barrena el pasado martes, cuando los coordinadores del partido Guillem Balboa y Bel Busquets vetaron a Fina Santiago y a Vicenç Vidal de las conselleries de Servicios Sociales y Medio Ambiente respectivamente. También comunicaron a Miquel Ensenyat que no sería senador autonómico. Aunque solo Ensenyat se había autoproclamado para el cargo, se dio por hecho que Santiago y Vidal seguirían ocupando respectivamente las carteras de Servicios Sociales y Medio Ambiente.

Antoni Alorda, considerado uno de los principales autores intelectuales de esta operación de defenestración, planteó el sábado la posibilidad de que Santiago fuera portavoz parlamentaria para "marcar la línea" de la formación. Asimismo, durante estas últimas horas, miembros destacados de Més han intentado alcanzar una solución de consenso que consistiría en rehabilitar a Santiago o a Vidal -Ensenyat parece descartado-, pero el nivel de crispación ha sido demasiado alto como para alcanzar un acuerdo de mínimos.

Los numerosos contactos celebrados entre los ecosoberanistas, en persona o por teléfono, solo han servido para constatar un elevado nivel de enfrentamiento que se ha contagiado a la militancia, más enfadada a medida que pasan los días y se conocen más detalles sobre lo sucedido.



Once conselleries



El próximo Govern tendrá once conselleries. Siete en manos del PSOE y cuatro controladas por su socios. Las dos conocidas de Podemos (Juan Pedro Yllanes será vicepresidente y conseller de Transición Ecológica y Mae de la Concha gestionará Agricultura y Consumo) y las dos que ocupará Més.

El acto solemne de toma de posesión de Armengol empezará a las 19:30 horas en el edificio de la Llotja de Palma, junto al Consolat. Será la primera vez en la historia democrática de Balears que los socialistas encadenan dos mandatos consecutivos.



El ministro José Luis Ábalos arropará a Armengol



El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, será el enviado del Gobierno central a la proclamación de Francina Armengol como presidenta de Balears en un acto que se celebrará por la tarde en el patio del Consolat. Por la mañana Ábalos participará en la conmemoración del Día Mundial de las ayudas a la Navegación Marítima que tendrá lugar en el castillo de San Carlos.

En 2015, cuando Armengol fue investida por primera vez, estuvo presente el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, en representación del Gobierno. También asistió Pedro Sánchez, entonces secretario general del PSOE.