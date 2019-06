Voces de luz y excelencia para un cóctel en los jardines

"La voz de la conciencia, la que sensibiliza en todas las áreas, en todos los frentes. Desde los políticos, a los padres y educadores; a los deportistas y a los médicos; a los medios de comunicación..." Elizabeth Homberg, fundadora de la Fundación RANA daba las gracias en nombre de todos los premiados y lo hacía resaltando la excelencia de los galardonados, su trayectora y la importancia de no escudarse en los silencios. Mejor alzar la voz que renunciar. Y, precisamente, el epílogo de los Premis de Diario de Mallorca, la fiesta en sus jardines, fue un brindis a la excelencia. Al talento de los jóvenes Toni Celià y María Perelló; a la empresa y empeño familiar de Gabriel Sampol y el Grupo Piñero; a las letras que dibujan poesía de Antònia Vicens y la canción hecha arte de Maika Makovski; a la lucha medioambiental de Som Energia y al activismo social y el cuidado de los niños de RANA.

La mezcla de invitados provoca, irremediablemente y en un cóctel como éste, más relajado, más de verano, una fuente de anécdotas interminables. Aunque de lo primero que se hablaba, tras concluir la ceremonia de premios y con los primeros brindis, era del debate de investidura. Francina Armengol excusó su asistencia pocas horas antes de que comenzara la ceremonia porque tenía que preparar una votación ya ganada. Llorenç Galmés y Marga Prohens, en el photocall, se mostaron mucho más relajados. "Nosotros tenemos muy claro nuestro discurso". Fina Santiago, en medio de la ruptura interna de su partido, se mostraba natural y cercana; la procesión iba por dentro.

El recién elegido alcalde de Inca, Virgilio Moreno, llegaba con algo de retraso. Quizás fue el destino el que propició que coincidiera a las puertas del Club de Opinión con la actriz Cati Solivellas e iniciaran un diálogo delirante: "¿Pero qué reina es la que viene el próximo 2 de julio a la inauguración del Atlántida Film Festival? ¿Es la emérita, verdad? ¿No? ¿Letizia? ¿Pero si no le gusta Mallorca, no? ¡ Qué raro!". Y entonces Moreno anunciaba que a finales de este año se presentará en sociedad el nuevo Teatre Principal de la capital del Raiguer. "A mí me gustaría invitar a doña Sofía".

Comenzaban a servirse las delicatessen de Turquesa Catering bajo la coordinación de Isabel Sanz, cuando Isabel Iboleón, de Trends Home, y Alejandra Vanoli, de Viva Sotheby's International Realty, compartían simpatías por el premio de investigación a Celià. "Qué alegría que tengamos a un mallorquín a tan alto nivel descubriendo nuevas curas para el cáncer de mama". Montserrat Fuster, presidenta de Amadip Esment, destacaba la agilidad de una gala que estuvo presentada por Mercé Marrero y amenizada por el grupo Le Carromato.

A unos pocos pasos, el comandante general de Balears, Juan Cifuentes, charlaba sobre la nueva misión de las tropas de Balears en Senegal con Fulgencio Coll, número 1 por Vox en el Ajuntament de Palma y que fue, en su día, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Sobre los medios de comunicación y la revolución tecnológica pillamos charlando a Alberto González, comercial de esta casa, y a Josep Ramis de Otazua, director de El Corte Inglés. "Es que hemos avanzado a una velocidad de vértigo. Se ha pasado de la máquina de escribir, del fax, del revelado en papel, al mundo digital, a un móvil que vale para todo", reflexionaban.



Los 'selfies', con Makovski

La más buscada para la fotografía grupal o en modo selfie fue la instrumentista, compositora y cantante Maika Makovski, que pasó buena parte de la noche con otro de los premiados, Celià. Su look, el de la artista, no pasó desapercibido para nadie. Como tampoco el de Aina Salom, la ex consellera de Sanidad lució falda plateada de flecos y melena rubia al viento.

Cortaban jamón Jorge Bustos y José Abellán, de Cuixot de Porc Negre, servían cócteles José Carlos García y Ángels Angulo, y tocaba el saxo Nobert Fimpel, cuando las chicas de On the rocks Events, Maria Puche y Arantxa Prieto, y Tamya Hernández, de La Perla de la Habana, se animaban con las imágenes más divertidas en reproducciones de portadas de y su formato para instagram.

Más alérgicos a los flashes, pero no a las preguntas incómodas, los directores de Cope Baleares y Radio Mallorca-Cadena Ser, Xavier Bonet y Josep Roquer, respectivamente. La jornada había amanecido con nuevos datos de audiencia y alumbraban un cambio de ciclo a favor de la primera emisora. "Pregunta, pregunta", se reían.

Las azafatas y azafatos de A Punto entregaban un detalle de este periódico a los invitados que se marchaban mientras que el equipo RANA seguía bailando. Los políticos hacían rato que se habían marchado -tocaba madrugón y votar- pero la música, con el dj Toni Palmer, sonó durante un largo rato.