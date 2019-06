Premios a los que contribuyen a crear una sociedad mejor

"Hay un día al año en que nos reunimos con todos ustedes para premiar y rendir homenaje a algunos mallorquines que sobresalen por lo que hacen, por lo que son, por lo que representan y por lo que ayudan al impulso y al progreso de nuestra sociedad". Así iniciaba el pasado miércoles su discurso en la gala de los Premis Diario de Mallorca 2019, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, editora de este rotativo.

Moll recordaba que ya son 26 años los que lleva este diario premiando el talento que impulsa el avance de la sociedad e incidía en la necesidad de reconocer ese talento. "El espíritu de superación estimula, el esfuerzo recompensa y el reconocimiento público ayuda a que cada vez sean más los que creen en sí mismos y contribuyen a crear una sociedad mejor, más justa, más libre y más próspera", defendió.

La ceremonia de los Premis Diario de Mallorca volvió a reunir el miércoles a lo más nutrido de la sociedad mallorquina, que no quiso perderse la entrega de los galardones a "aquellos ciudadanos mallorquines cuyas trayectorias sirven de ejemplo a los demás", según el presidente de Prensa Ibérica, que abundaba en la importancia "de que existan personas como las que hoy premiamos y que los demás sepamos reconocer y aplaudir sus méritos".

"Sois todos un orgullo para quienes creemos en la condición humana y para quienes amamos esta tierra", destacó Moll, que incidía en que los distinguidos este año con los galardones de este rotativo "personifican el progreso de una isla maravillosa y de una ciudad única, Palma de Mallorca", que según recordó, fue elegida no hace mucho por el diario británico The Times "el mejor lugar para vivir del mundo".

El presidente de Prensa Ibérica, quien clausuró el acto, aprovechó su intervención para recordar la apuesta del grupo que dirige "por un periodismo cercano y de calidad", que a su juicio, "no se entiende sin el contacto con los ciudadanos, sin la empatía hacia sus intereses y sin el pulso a sus preocupaciones". Del mismo modo, hizo hincapié en que con la reciente adquisición del Grupo Zeta, Prensa Ibérica "suma ahora 25 periódicos impresos y digitales, que están presentes en once comunidades autónomas y una quincena de revistas que son referentes de la información temática de los quioscos".

Antes de la entrega de premios, las esculturas de Alfons Sard, imagen material de estos galardones, la directora de este periódico, Maria Ferrer, se dirigió a los presentes, entre los que se encontraban el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, la delegada del Gobierno, Rosario Sánchez o el alcalde de Palma, José Hila, por citar solo a algunos de los más de 400 invitados que acudieron a la gala.

Labor y valores

Ferrer se sumó a la defensa de la profesión y elogió la labor de los premiados. "Hoy estamos aquí para rendir homenaje a quien nos reconcilia con la realidad por su labor y los valores que representan", sostuvo. En su alegato a favor del periodismo, rechazó las críticas que se hacen a la prensa por dar solo "malas noticias" o que existan "noticias positivas o negativas, periodismo crítico o ideológico". "La realidad es la que es y a los periodistas nos corresponde contarla sin algodones", recalcó Ferrer, quien dejó claro que si los periodistas se conformaran con informar "solo de lo que quieren que se sepa y del modo que quieren que se sepa no haríamos periodismo". "Las noticias no son lo que los poderes quieren que sea, sino una realidad imperfecta que sale en los titulares precisamente por esa imperfección", remachó.

Tras la entrega de galardones, la presidenta de la Fundación RANA Elizabeth Homberg, quien tomó la palabra en nombre de todos los premiados, glosó los méritos de todos ellos y evocó la estrecha relacción de la entidad con este medio, a quien agradeció "su apoyo constante para elevar nuestra voz". Homberg recalcó la necesidad de seguir concienciando a la sociedad sobre la lacra del abuso sexual infantil y avisó de que la entidad seguirá siendo "esa luz colectiva, ese faro que vele sin descanso por la seguridad de todos los niños".

La concesión de estos premios así como la celebración de la gala fue más fácil gracias al patrocinio de las empresas Autoritat Portuària, Estel Ingeniería, Telefónica, Roc Hoteles, Auto vidal, Asima, AICO, Eroski, CaixaBank y Turquesa Catering y la colaboración de Estrella Damm y Coca-Cola.