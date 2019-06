Perico Massanet, els bons ens deixen

No m'agrada fer elogis als amics quan es moren. Però avui ho faig amb Perico Massanet simplement perquè va ser una bona persona i un bon amic fins i tot des de la distància. Era una mica més jove que jo. No vaig coincidir amb ell ni als nostres estudis de batxiller a Monti-sion, ni en la meva època de jesuïta. Però sabia dels seus avatars, encara que d'una manera discontínua a través de la seva cosina Maria Morell, promotora de l'ONG Amics de Tilioli assentada a l'Índia amb la qual va col·laborar Perico. En algunes de les seves vingudes ens trobàvem. Ell "animat" amb els seus múltiples problemes, t'explicava les seves realitats i els seus projectes.

Perico va arribar a l'Índia fa gairebé 50 anys. És jesuïta i es va ordenar sacerdot a Bombai. Va aterrar amb un pla similar al de qualsevol altre missioner: fer proselitisme. El xoc amb la realitat li va transformar radicalment. Va decidir que si anava a viure a l'Índia havia de fer-ho com un indi. Perico va anar a viure amb els adivasi. Són els aborígens del país i en l'escala social se'ls considera per sota de la casta dels intocables. Sempre es va col·locar al costat dels més desfavorits: l'agricultura, l'educació i els microcrèdits. S'instal·là en una casa que va passar a ser el seu 'convento' i començà a treballar per pal·liar els devastadors efectes dels monsons: porten l'aigua, però arrosseguen la terra de cultiu. En quatre o cinc anys va convertir la zona en un verger i, en lloc d'acomodar, es traslladà a una altra zona deprimida. Començar de nou. Tornar a lluitar contra la pobresa. Amb il·lusió. Els problemes de salut el van obligar a dosificar les seves forces.

Va tornar a Mallorca. No li va ser fàcil adaptar-se a altres maneres de pensar i viure. La seva salut flaquejava. Ens vèiem de tant en el cafè Modern de la plaça de Santa Eulàlia. Ell em parlava de l'Índia, patia nostàlgia. Jo li parlava dels avatars "d'aquí", d'aquest "altre" món. Adéu Perico. Una forta abraçada.



Funeral

El funeral de Perico Massanet se celebrarà el pròxim dilluns 1 de juliol, a les 20 hores, a l'església de Monti-sion de Palma. Massanet va morir el passar dimecres als 76 anys.