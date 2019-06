"Els alumnes de Mater surten preparats per treballar a qualsevol empresa de restauració"

Mater ensenya a ser cuiners a través de formació dual. En què consisteix?

Són uns cursos de tres anys de durada, en què, en una cuina real, aprenen diferents coneixements (tècniques de cocció, de tallar, com rebre comandes, etc.) relacionats amb la cuina.

Els alumnes de Mater estan preparats per fer feina a qualsevol empresa de restauració?

Sí, perquè allò bo que tenim és que a Mater, des que comencen, els alumnes toquen tots els àmbits del sector d'una manera real i directa, des de les col·lectivitats i càtering fins al servei i cuina d'un restaurant.

Quins són els fonaments de la cuina de Mater?

El producte local de Mallorca, com també els aliments fets a Mater, com els ous i l'oli d'oliva verge extra, i el producte de temporada. I també, oferir una bona qualitat-preu.

Quins són els restaurants de Mater?

Podeu tastar la nostra cuina al restaurant del Puig de Santa Magdalena d'Inca, a l'hotel Es Convent d'Ariany , a més del càtering de Mater i, de cara a l'estiu, al restaurant de la piscina d'Esporles. Seguim una mateix línia: que la gent pugui estar tranquil·la, amb unes vistes impressionants, mentre gaudeix d'una bona cuina.

Què oferiu a la piscina d'Esporles?

Una carta d'snacks, amb hamburgueses, frankfurts, entrepans, cerveses... i durant dos dies hi haurà un plat del dia i pambolis. A més, hem dividit l'espai en dues altures de manera que ara hi ha una zona chill out.

Què trobam al restaurant del Puig de Santa Magdalena?

Una cuina fresca, amb el pamboli com a plat principal. A més, ara ja tenim obert al vespre, de manera que s'hi pot gaudir d'una impressionant posta de sol. I per a més de 30 persones, oferim menús més elaborats, amb ingredients de temporada i locals.

Quines celebracions feis com a catering?

Oferim el nostre servei a les instal·lacions de l'hotel Es Convent i al restaurant Puig de Santa Magdalena, ja sigui per a aniversaris, noces, comunions. És en format bufet superior, de qualitat, amb vins mallorquins.

Treballar en una cuina pot cansar molt, què els deis als alumnes quan estan desmotivats?

La cuina ha d'agradar perquè allò que fas té un benefici en altre gent que s'ho menja i si passen gust, en surten ben contents.

Quins cuiners us han influït?

Principalment Juan Romero, mestre Tomeu Esteva i Antoni Pinya.

Quin és el plat que més us agrada cuinar?

L'arròs brut.

I quin és el que més us agrada menjar?

Qualsevol tipus d'arròs, m'encanten, ja siguin de peix, de verdures, de bolets.

Quins projectes de futur teniu a Mater?

R Hem començat un projecte europeu amb tres organitzacions més, una d'Holanda i dues d'Alemanya, per crear un model de formació dual reconegut per la Unió Europea.

Ets fan de Masterchef?

No, tot i que ho he aprofitat per fer tallers i perquè els alumnes aprenguin coneixements culinaris.