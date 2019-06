Condenado por quemar la puerta del domicilio de su expareja sentimental

Un ciudadano búlgaro, llamado Yordan V.M., ha sido condenado esta mañana por haber quemado el domicilio de su expareja sentimental, a la que acusaba de haber iniciado una relación con otro hombre. El acusado, que es consumidor de sustancias estupefacientes, ha aceptado una condena de cuatro años y medio de prisión, frente a los ocho años de cárcel que solicitaba la fiscalía inicialmente.

El hombre será condenado por un delito de amenazas graves y otro de incendio, tras alcanzarse un acuerdo entre la fiscalía y la abogada defensora Marián Moreno. En este acuerdo se contempla que el autor de estos dos delitos cumplirá una cuarta parte de la pena impuesta, es decir, algo más de un año. Después será expulsado del país.

Los hechos que se han juzgado esta mañana en la Audiencia de Palma ocurrieron en el mes de diciembre del año 2017.

En esa época Yordan mantenía profundas desaveniencias con su expareja sentimental. Según señala el escrito de acusación, el acusado se enteró que la mujer había iniciado una nuea relación sentimental. Con la intención de intimidarla el acusado le dejó varios mensajes a la mujer, en los que le insultaba, la acusaba de tener un amante y le anunciaba que la iba a matar. Más tarde, en vez de mensajes, la llamó varias veces por teléfono, si bien la víctima no contestó.

Entonces volvió a escribirle: "no contestas, se que estás con otro, no me mientas en la puta cara, porqué mentes, te voy a reventar con él los dos juntos, a mí no me engañas".

Ya de noche, según la confesión que ha reconocido hoy ante el tribunal, el acusado volvió a llamar por teléfono a la mujer, sin conseguir hablar con ella, pero dejándole varios mensajes amenazantes. Entre otras frases le dijo: "tu me has dejado fatal, te voy a matar, te lo juro, me da igual todo el mundo, esta noche te vas a morir".

Esa misma noche el acusado se dirigió al domicilio donde vivía su expareja sentimental, ubicado en Palma. Con una sustancia inflamable roció el exterior de la puerta de la vivienda, prendiendo fuego e incendiando unas bolas de basuras. El fuego afectó a la parte exterior de la puerta. Dentro de la vivienda, además de la mujer, también se encontraba uno de sus hijos. El incendio pudo ser sofocado por los vecinos, que consiguieron apagarlo arrojando cubos de agua sobre las llamas.

El día 9 de diciembre se dictó una orden de protección a favor de la víctima. En la conformidad que aceptó hoy el acusado también se contempla que el hombre no pueda tener contacto con la mujer durante el periodo de la condena. La fiscalía ha tenido en cuenta la condición de toxicómano del acusado para rebajarle la pena de prisión.