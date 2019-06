Tan solo aprueba el 43% de las enfermeras que opositaron en turno libre

"Hay un gran malestar. Hemos recibido multitud de llamadas preguntándonos cómo reclamar porque hay muchas opositoras que se han quedado en el límite del aprobado", señala Celsa García, delegada del sindicato de enfermería (SATSE) en referencia a la noticia de que tan solo el 43% (1.540) de las 3.510 personas que se presentaron al concurso oposición de enfermería celebrado el pasado 12 de mayo lo habrían aprobado.

No obstante, este bajo porcentaje de aprobados no implicará que las plazas ofertadas en turno libre, 1.021, no queden finalmente cubiertas por las personas que han superado la prueba. Celsa García ha recordado que 40 puntos de la calificación máxima se otorgan por méritos y experiencia acreditados y que los 60 restantes corresponden al examen realizado el 12 de mayo, coincidiendo con el día internacional de enfermería, de manera conjunta en la mayoría de CC AA del país para evitar que entre unas y otras se "robaran" profesionales.

"Hay muchas que se han quedado muy cerca de los 29,99 puntos que marcan la nota que separa el suspenso del aprobado y por eso hemos recibido muchas llamadas para preguntarnos cómo reclamar y revisar las pruebas. Los listados son provisionales y hay de plazo hasta el próximo viernes para hacerlo", explica la delegada sindical.

Celsa García ha lamentado asimismo la dificultad del examen. "Después de diez años sin realizar una Oferta Pública de Empleo (OPE) y en una prueba pensada para consolidar plazas lo normal hubiera sido hacer una prueba más accesible. Nos consta que muchas personas que llevan muchos años trabajando como interinos se quedarán sin plaza", ha lamentado.

"Los que no hayan aprobado seguirán como hasta ahora mientras que los que hayan aprobado y no obtengan plaza si conseguirán entre 12 y 24 puntos, dependiendo de la nota obtenida, que se les sumará a su puntuación en la bolsa única", ha recordado.



Nueva fecha de corte



Por otro lado, la delegada sindical ha informado de que el Servei de Salut ha establecido una nueva fecha de corte para inscribirse en la bolsa única de enfermería. Así, la gente que quiera apuntarse podrá hacerlo hasta el próximo 18 de julio. Cómo se recordará, los candidatos que se inscribieron en el último corte fijado en octubre de 2018 todavía están sin baremar. Un retraso que el Servei de Salut atribuyó a problemas informáticos.

Por eso se ha ampliado el periodo hasta mediados del mes que viene. Desde el SATSE calculan que en este nuevo corte podrían registrarse más de 8.500 candidatos que, ha añadido Celsa García, el IB-Salut se ha comprometido a tener baremados "para las contrataciones del año que viene", esto es, las de 2020.