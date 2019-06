Vuelve la guerra de las sillas: Cs quiere salir del gallinero

Reparto del hemiciclo. La cámara asigna los asientos de los diputados: PSIB y Més no se mueven, Podemos y El Pi corren hacia la izquierda y Ciudadanos y Vox estarán detrás del PP. Tras acabar la pasada legislatura con la diputada Seijas de pie en protesta por su ubicación, los naranjas inician la legislatura quejándose por su espacio

Vuelve la guerra de las sillas. Si la pasada legislatura acabó con la antes diputada de Podemos Monse Seijas de pie durante los plenos en protesta por haber sido ubicada tras la bancada de la derecha, esta empieza otra vez con polémica en el reparto de escaños. Ciudadanos levantó ayer la voz en el primer pleno del debate de investidura para salir de los escaños que se le han asignado en el gallinero del hemiciclo del Parlament.

La junta de portavoces, con mayoría de izquierdas, asignó ayer previamente al pleno la distribución de los escaños de la cámara. Sin grandes variaciones, PSIB y Més se mantienen en los mismos escaños, Podemos corre ligeramente a la izquierda por la pérdida de diputados de los partidos del Pacto y lo mismo le ocurre a El Pi. El PP mantiene las dos primeras filas de la bancada de la derecha, y detrás, Ciudadanos y Vox, en la extrema derecha. A la derecha del líder de Vox, Jorge Campos, sólo el exalcalde de Campos (el municipio) y hombre fuerte del PP Sebastià Sagreras.

Todos contentos menos Ciudadanos. Los cuatro diputados del partido de Albert Rivera han sido colocados exactamente en el mismo sitio que la pasada legislatura. Tras desplazarle como candidato, Marc Pérez-Ribas se sienta hoy en el escaño de Xavier Pericay durante la pasada legislatura y su número dos, Patricia Guasp, donde se sentaba Olga Ballester. Sus otros dos parlamentarios quedan en los escaños que acabaron ocupando las expodemitas Xelo Huertas y Monse Seijas, cuyo escaño vuelve a ser rechazado.

El Pi ya avisó: "No quedará así"



"Consideramos que tenemos que estar en el centro del hemiciclo ya que nosotros representamos el centro y a la moderación; un partido liberal debe estar en el centro y no en el gallinero de la derecha y así se lo hemos manifestado al presidente del Parlament", explicó tras el discurso de investidura de Francina Armengol, la portavoz adjunta de Ciudadanos, Patricia Guasp. "Queremos sentarnos en el sitio que nos han sentado los ciudadanos de estas islas con sus votos", argumentó: "Nos han dado cinco diputados y no puede tener preferencia un partido como El Pi que además no tiene representación en Menorca y Eivissa", cargó contra los regionalistas la parlamentaria de Cs.

Precisamente, en el primer pleno, cuando los diputados pudieron sentarse aleatoriamente al no estar asignados los escaños, Ciudadanos ocupó el espacio de los regionalistas la pasada legislatura forzándoles a ir al gallinero. "No quedará así", avisaron desde El Pi.

Los escaños de los tres diputados regionalistas son los que ahora reclama el partido de Rivera, que trasladó su protesta a la mesa del Parlament y al presidente de la cámara, el socialista Vicenç Thomàs. La diputada Monse Seijas ya no está en el Parlament pero la guerra de sillas ha vuelto.