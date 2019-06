Noguera: "Los cargos no son de nadie, son de Més"

El número uno de Més en Palma, Antoni Noguera, vuelve a hablar claro. Después de ya haber cuestionado la negociación de los ecosoberanistas con el PSOE, ha defendido hoy la decisión de la cúpula del partido de apartar a Miquel Ensenyat como senador y a Fina Santiago como consellera, si bien ha defendido que "se debería valorar la continuidad" de Vicenç Vidal como conseller de Medio Ambiente. El líder del partido en Palma se ha descartado tanto para ser conseller, senador como para ser candidato al Govern en 2023.

En declaraciones a los medios al ser preguntado, Noguera ha salido al paso de la decisión de la ejecutiva del partido de apartar a Ensenyat, Santiago y Vidal de los cargos previsto en virtud de la negociación con PSOE y Podemos. "Los cargos no son de nadie, son de Més", ha defendido el excalcalde, que ha abogado por "un proceso" que se haga mirando por "el interés general del partido".

"Que Miquel Ensenyat sea el portavoz en el Parlament tiene todo el sentido, que Santiago sea portavoz adjunta también. Hay que recordar que hace ocho años Biel Barceló era el líder del partido y no entró en el Govern, fue portavoz", ha defendido. "Tienen la oportunidad de marcar perfil propio", ha argumentado Noguera.

Por contra, el número uno de Més en Palma ha defendido que "si Vicenç Vidal no quiere tener un papel protagonista en el Consell, sí que debe valorarse la posibilidad de su continuidad como conseller porque es un muy buen conseller", ha apuntado, añadiendo que "Fina Santiago también es una gran consellera pero sus tempos son diferentes".

Con todo, Noguera ha querido dejar claro que no será ni senador, ni conseller y que tampoco se presentará a las primarias para ser candidato al Govern en 2023. "Como me veo venir que estos días volverá a salir el nombre de Noguera, quiero dejarlo claro, me quedo", ha explicado. "No seré senador autonómico ni seré conseller y de aquí cuatro años o me presento a las primarias para las elecciones generales o seré un miembro de las bases".