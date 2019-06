Font mantiene en el aire el sentido del voto de El Pi

El líder de El Pi, Jaume Font, mantiene cuál será el sentido del voto de los regionalistas en la investidura de hoy de Francina Armengol. Después del discurso de la presidenta, el líder de la formación evitó despejar la única incógnita que queda de cara a la votación. Una votación que la socialista tiene garantizado superar gracias al apoyo de los 32 diputados de la izquierda. Mientras, ya han confirmado que votarán en contra de la investidura los 24 diputados de PP, Ciudadanos y Vox.

"Nos encontramos igual", explicó Font tras el discurso. El regionalista lamentó que en el discurso de la socialista "no haya habido nada de autocrítica" y afeó que "no hemos oído ningún compromiso con el señor Sánchez". "Igual duda de que vaya a ser elegido presidente del Gobierno", ironizó el diputado y portavoz de El Pi, señalando que "lo que hace referencia a financiación, régimen especial, convenios de agua o de infraestructuras ferroviarias, toda esta parte de Madrid, no la hemos oído", censuró el regionalista.

"Necesitamos que amplíe algunas cuestiones", condicionó el sentido de su voto Font: "El desarrollo de sus propuestas ha sido mínimo". "Debe desarrollar cómo quiere mejorar el modelo económico, cómo desarrollará sus soluciones para la vivienda. No ha explicado cómo solucionará el problema de los atascos, que no se arreglan con un tren o tranvía", planteó también. "El Pi no pondrá palos en las ruedas, siempre hemos sido responsables", advirtió con todo Font, sin despejar el sentido del voto hoy.