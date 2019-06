Busquets niega que apartar a Vidal y Santiago sea un castigo

La coordinadora de Mes, Bel Busquets, ha afirmado que la decisión del partido de que ni Fina Santiago, ni Vicenç Vidal vayan a continuar ocupando cargos de consellers en el próximo Govern tenga relación con los resultados de la negociación con el PSOE para reeditar el Pacte. La ejecutiva del partido nacionalista también ha decidido que Miquel Ensenyat no ocupará el cargo de senador autonómico, como inicialmente estaba previsto.

Busquets afirmó que esta decisión no representa "un castigo" para Santiago y Vidal, sobre los que destacó el trabajo que realizaron en la anterior legislatura, pero aclaró que la Ejecutiva del partido había recibido algunas quejas internas de que se diera por sentado que los dos políticos volvieran a renovar los cargos de consellers. La política nacionalista aseguró que la decisión interna ya está tomada, y que no existe la posibilidad de que se de marcha atrás. En los próximos días Més ofrecerá otros nombres para que ocupen las consellerias de Medio Ambientes y Asuntos Sociales, así como el cargo de senador, aunque no quiso adelantar nada sobre las personas que ocuparán estos cargos ejecutivos en el Govern. Recordó que los dos consellers afectados por esta decisión del partido continuarán ocupando los cargos por los que se presentaron a las elecciones.

Busquets reconoció que hoy "no era el mejor día" para que se conociera públicamente estas decisiones internas, y aceptó que estas actuaciones internas siempre "ocasionan apoyos y detractores".

La coordinadora se comprometió a que en los próximos días, antes de que se constituya formalmente el Ejecutivo, facilitará a Armengol los nombres de las personas que dirigirán las consellerias que se ha entregado a Mes en el acuerdo para reeditar el Pacte