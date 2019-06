Javier Moll: "El buen periodismo es un bien social insustituible"

"Nuestros premiados son dignos representantes de 'la Mallorca que queremos', una Mallorca que avanza y que demuestra al mundo que es una tierra de oportunidades en la que se pueden hacer grandes cosas". Así ha elogiado hoy durante su discurso Javier Moll, presidente de prensa Ibérica, grupo editor de este diario, la labor desempeñada por ocho personas y entidades galardonadas este año con los Premis Diario de Mallorca durante la gala de entrega de estos galardones. "Ellos, los premiados, personifican el progreso de una isla maravillosa y de una ciudad única: Palma de Mallorca", ha destacado Moll.

En su cita anual con la sociedad mallorquina, este rotativo ha celebrado esta noche su gala anual, en la que ha hecho entrega a los galardonados de las esculturas de bronce diseñadas por el escultor Alfons Sard.

Una gala conducida por Mercé Marrero, articulista y colaboradora de este diario, que ha comenzado con una actuación musical de Le Carromato a la que ha seguido la proyección de un vídeo institucional de Prensa Ibérica.

El presidente de Prensa Ibérica ha defendido la importancia y la necesidad de la prensa durante su intervención. "El buen periodismo es un bien social insustituible, una garantía democrática de diálogo, pluralidad y libertad. Y los buenos periódicos son aquellos que están al lado y del lado del lector, y le proporcionan las herramientas para conocer y comprender la realidad que le rodea", ha resaltado. Moll ha subrayado que con esta edición son ya 26 los años que Diario de Mallorca distingue "a lo más singular y excepcional de nuestro panorama social, empresarial, cultural y deportivo".

El presidente de Prensa Ibérica ha recordado la reciente adquisición del Grupo Zeta, y ha hecho hincapié en cómo el grupo que dirige "con mayor tamaño y nuevos proyectos, está preparado para afrontar los nuevos desafíos de la comunicación" con el objetivo de ofrecer al lector "la información más solvente en cualquier momento, desde cualquier sitio y en diversos soportes".

Antes de entrega de premios propiamente dicha, la directora de este rotativo, Maria Ferrer, se ha dirigido a los presentes, entre los que se encontraban el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs o el alcalde de Palma, José Hila, solo por citar a algunos de entre los 400 invitados, y definido en unas palabras a los premiados.

Ferrer ha hecho alusión a los momentos convulsos vividos en este diario a raíz del llamado caso Móviles, que llevó a la requisa de un teléfono de un periodista de este medio que informaba sobre la investigación al magnate de la noche Bartolomé Cursach. "No es cómodo, no es fácil, los últimos meses hemos vivido en primera persona cómo el precio que se paga es muy alto", ha recordado la directora de este rotativo, quien ha advertido de que con la decisión judicial se puso en peligro el secreto profesional: "Se nos ha requisado material de trabajo por orden judicial, en una decisión impulsada por un empresario al que no le gustaban nuestras informaciones", ha recordado Ferrer, quien ha incidido en que esa decisión judicial "ha puesto en peligro uno de nuestros tesoros, las fuentes informativos". "No nos detendremos. Es lo que hemos elegido hacer, periodismo", ha avisado.

Tras el discurso de la directora se ha proyectado un vídeo que mostraba el día a día de este rotativo y acto seguido ha comenzado el reparto de premios. Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica ha sido el encargado de entregar el de la categoría de investigación, que este año ha recaído en Toni Celià. Por su parte el subdirector general de Contenidos de Prensa Ibérica para Cataluña y Baleares, Joan Serra ha otorgado el galardón a la joven regatista María Perelló, mientras que la directora de este diario ha entregado el Premi de Literatura a la escritora Antònia Vicens.

Entretanto, la cantante Maika Makovski ha recibido de las manos del consejero de Editora Balear Vicenç Rotger el reconocimiento por su aportación a la música. El consejero de Editora Balear, José Francisco Conrado de Villalonga, ha hecho entrega el premio al Turismo que este año ha recaído en el Grupo Piñero y que han recogido su presidenta Isabel García, su consejera delegada, Encarna Piñero y su responsable de calidad e innovación, Lydia Piñero. Asimismo, el coordinador de Som Energia en Mallorca, Alexandre Duran, ha recibido del representante de Estel Ingeniería y Obras, Pau Ginard el galardón de Medio Ambiente, en tanto que la fundadora de la Fundación RANA, Elizabeth Homberg, ha recogido el galardón al Activismo Social de manos de la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola. Por último el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, ha hecho entrega del premio a la trayectoria empresarial, que este año ha recaído en el Grupo Sampol, a su consejera delegada, Carme Sampol y a su director de Contratación, Fernando Sampol

La presidenta de RANA ha hablado en nombre de todos los premiados, de quienes ha repasado y elogiado sus trayectorias, y ha recordado cómo en el Club Diario de Mallorca la asociación realizó su primera intervención pública y comenzó a tejer la red para "entre todos mirar de frente la realidad del abuso infantil e impulsar un protocolo de actuación para evitarlo".

La concesión de estos premios así como la celebración de la gala ha sido más fácil gracias al patrocinio de las siguientes empresas: Autoritat Portuària, Estel Ingeniería, Telefónica, Roc Hoteles, Auto vidal, Asima, AICO, Eroski, Caixabank, Turquesa Catering, Estrella Damm y Coca-Cola.