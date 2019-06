Armengol abre hoy en el Parlament el debate de investidura como presidenta

El debate de investidura de la socialista Francina Armengol comienza esta mañana en el pleno del Parlament con el discurso de la ahora presidenta del Govern en funciones, en el que presentará su propuesta para encabezar cuatro años más el Ejecutivo balear.

Armengol preparó durante todo el día de ayer su intervención, cuyo contenido comentó a los que serán sus socios de legislatura, Podemos y Més. En su discurso, la líder del PSIB repasará las principales propuestas que forman parte de los acuerdos suscritos entre los tres partidos y defenderá la continuidad del Govern del Pacto para consolidar los principales avances progresistas de los últimos cuatro años, profundizar en ellos y ejecutar aquellas políticas cuyas bases quedaron aprobadas en la pasada legislatura.

Tras la intervención de Armengol, el pleno continuará mañana con los representantes de los distintos grupos parlamentarios, que dispondrá cada uno de media hora de tiempo. El orden de las intervenciones será de mayor a menor con excepción del PSIB, que intervendrá en último lugar al ser el grupo al que pertenece Armengol. Así, el jueves el debate comenzará con la intervención del portavoz del PP, Biel Company, seguido de los de Podemos, Ciudadanos, Més per Mallorca, El Pi, Vox y grupo mixto, para acabar con el portavoz socialista.

Armengol podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite para replicar a los portavoces, sin límite de tiempo. Cuando conteste individualmente o en forma global a los representantes de los grupos parlamentarios, cada uno de estos tendrá derecho a una réplica de diez minutos.

La líder del PSIB cerrará el debate antes de la votación para su investidura, en la que logrará la confianza de la Cámara balear con el respaldo de su partido, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera.