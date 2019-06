Mesquida se afilia a Ciudadanos en plena crisis por las salidas de Nart y Roldán

En medio de la tormenta, Joan Mesquida. El diputado mallorquín y exsecretario de Estado con el PSOE da una alegría a Albert Rivera en plena crisis de su formación por la salida de nombres de primera línea como Toni Roldán o Javier Nart por el nuevo giro a la derecha de Ciudadanos. Mesquida, que hasta ahora estaba en el partido como independiente, ha anunciado hoy su afiliación a la formación naranja.



"Hoy me he afiliado a Ciudadanos porque creo en la unidad de España, la igualdad de derechos, el estado del bienestar, el apoyo a las familias, emprendedores y autónomos, el respeto a las víctimas del terrositmo, la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil", ha compartido Mesquida en su perfil de Twitter, para apuntar que "esto no va de rojos o azules".





