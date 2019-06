Armengol cierra apoyos a su investidura y ultima el organigrama del Govern

La líder del PSIB y presidenta del Govern en funciones, Francina Armengol, cerró ayer los apoyos de los partidos de izquierda a su investidura como jefa del Ejecutivo firmando un acuerdo con Més per Menorca para alcanzar el voto a favor de los dos diputados de la formación. El respaldo llegó acompañado de la advertencia de los ecosoberanistas menorquines: no se trata de un acuerdo de gobierno, sino de investidura, es decir, no incluye el compromiso de apoyar el resto de las políticas del Govern que no estén incluidas en el documento pactado.

"Tenemos las manos libres para poder defender en el Parlament todas las políticas del programa electoral a las que nos hemos comprometido con nuestros electores y también de oponernos eventualmente a políticas del Govern que sean contradictorias con dicho programa", dijo ayer el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, tras firmar con Armengol el acuerdo. La líder del PSIB se mostró consciente de estas limitaciones al afirmar que los socialistas trabajarán "diariamente" con los diputados ecosoberanistas menorquines "para ir consolidando esta confianza que dan a la investidura".

El Parlament celebrará el pleno de investidura mañana y el jueves, cuando la Cámara balear aprobará la elección de Armengol como jefa del Ejecutivo por otros cuatro años más. La presidenta en funciones contará con el respaldo de los diputados de PSIB, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca y el previsible rechazo de PP, Cs y Vox, mientras que El Pi aún no ha desvelado el sentido de su voto.

El viernes Armengol firmó los denominados 'Acuerdos de Bellver' con Podemos y Més per Mallorca, que se integrarán en el Govern con dos conselleries cada uno, en el caso de Podemos con una de ellas ligada a la vicepresidencia del Govern, y sendas secretarías autonómicas. Més per Mallorca, además, tendrá el senador autonómico.

Més per Menorca, que en 2015 sí se integró en el Govern del Pacto, ya había decidido quedar fuera en esta ocasión y negociar sólo el apoyo a la investidura. En marzo de 2017 los ecosoberanistas menorquines decidieron abandonar el Ejecutivo después de que Armengol destituyera a la entonces consellera de Transparencia y Cultura, Ruth Mateu, por los contratos adjudicados al director de campaña de Més, Jaume Garau.

Así, en esta ocasión el Govern que nombrará Armengol estará integrado por el PSIB, que copará el Ejecutivo con siete de las once conselleries, Més per Mallorca y Podemos, que en 2015 decidió quedar fuera y dar apoyo parlamentario al Govern.

Mientras cierra los respaldos a su investidura, Armengol sigue ultimando el organigrama de su futuro Govern en lo que se refiere a las áreas que controlarán los socialistas. En podemos está claro que Juan Pedro Yllanes ocupará la vicepresidencia y la líder del partido, Mae de la Concha, la conselleria de Agricultura y Consumo. Por parte de Més, salvo cambios de última hora, continuarán Vicenç Vidal en Medio Ambiente y Fina Santiago en Servicios Sociales.

"No toca anticipar las cuestiones, yo todavía no soy presidenta de Govern, soy presidenta en funciones, tenemos el debate el miércoles y el jueves y a partir de ahí presentaré el organigrama, el nombramiento de consellers y el reparto de las funciones", dijo ayer Armengol tras precisar que aún no ha acabado de cerrar el organigrama. Sobre la fecha de la toma de posesión de los futuros consellers, dijo que se producirá la próxima semana, después de que ella tome posesión del cargo.

En lo que se refiere al acuerdo con Més per Menorca contempla 18 medidas, la mayoría relacionadas con la isla, a desarrollar en la legislatura, además de la creación de una comisión de coordinación para seguir el cumplimiento de los acuerdos. "Seremos muy exigentes", dijo Castell. "Pensamos que seremos más útiles y obtendremos un rendimiento político más alto desde fuera del Govern que desde dentro", añadió.



El 91,27% de las bases de Podemos apoya el acuerdo con PSIB y Més

El 91,27 por ciento de las bases de Podemos que ha participado en la votación para el acuerdo del Govern con PSIB y Més ha respaldado la entrada del partido en el Ejecutivo balear. En concreto, 899 afiliados han votado a favor, frente a tan sólo 86 que lo ha hecho en contra. Podemos abrió el plazo para votar el pasado viernes con una pregunta para responder: "¿Estás de acuerdo con que Podemos entre en el Govern autonómico de Balears junto a los partidos PSIB-PSOE y Més per Mallorca para poder hacer políticas que acaben con las desigualdades sociales y protejan nuestro territorio, en el que además Podemos tenga la vicepresidencia del Govern autonómico?". De acuerdo con el pacto entre PSIB, Podemos y Més, los morados gestionarán una conselleria de Cambio Climático ligada a la vicepresidencia del Govern, que ocupará Juan Pedro Yllanes, y la conselleria de Argricultura y Pesca, a cuyo frente se colocará Mae de la Concha, además de una secretaría autonómica de Memoria Democrática y Transparencia.