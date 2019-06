Así devora un tiburón en aguas de Andratx el atún capturado por unos pescadores

En tres potentes acometidas un tiburón marrajo devora un atún rojo en la costa de Andratx. El vídeo, de dos minutos y treinta segundos, fue grabado por unos pescadores en la costa del municipio mallorquín el jueves 20 de junio por la mañana.

La barca de pesca portaba un gran atún rojo colgado por la borda cuando apareció el tiburón, una hembra de marrajo de aproximadamente dos metros de longitud y con algunas heridas en el cuerpo probablemente por recientes apareamientos con machos, según las fuentes consultadas.

El escualo se acercó a la barca atraído por el atún y al no hallar ninguna oposición dio una vuelta en redondo y lanzó su primera acometida, abriendo y cerrando sus mandíbulas y agarrando el pescado con la boca con gran potencia. En el primer ataque desgarró la cabeza del atún pero no lo seccionó. Pero no se dio por vencido, repitió la vuelta en redondo por debajo del casco de la embarcación, dio un coletazo a su casco y se lanzó de nuevo.

En la segunda acometida se metió en la boca más la mitad del atún y le seccionó la cabeza. Y la tercera fue de tal potencia que comprometió la estabilidad de la barca zarandeándola y moviéndole la popa.

El marrajo común o salroig (en catalán), es un tiburón grande, de hasta 3,5 metros, fusiforme, con grandes ojos negros y morro cónico y largo. Tiene cinco aberturas branquiales a cada lado de la cabeza, dientes grandes largos y estrechos, costados lisos y dos aletas dorsales (la primera grande y alta, y la segunda muy pequeña).

Este escualo, al parecer un migrador estacional, es de color azul oscuro, casi negro, con el vientre y las mandíbulas blancas. Su hábitat principal es el mar abierto, aunque en ocasiones puede encontrarse en aguas litoral, donde se han producido en los últimos años avistamientos más frecuentes.

Se alimenta de peces, de otros tiburones y de cefalópodos. Los ejemplares más grandes pueden cazar atunes y cetáceos pequeños. Se le considera el tiburón más rápido y últimamente los biólogos marinos ligan su presencia en el litoral de Mallorca a la del atún.

Estas mismas fuentes advierten que en este momento del año no se pueden pescar atunes rojos en Baleares y que la práctica de los pescadores del vídeo sería ilegal.