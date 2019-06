Campamento Hipocampo: "Estamos tranquilos, en 30 años no hemos tenido ningún problema"

Carolina Salme es la responsable de Campamento Hipocampo, ubicado en pleno campo entre las zonas turística de Calas de Mallorca y Cala Murada (en el municipio de Manacor). Un negocio familiar que abrieron sus padres hace treinta años "durante los cuales no habíamos tenido ningún problema de este tipo, así que estamos tranquilos", afirma.

Hoy por la mañana dos inspectores de Sanidad se presentaron en el recinto estival, que cuenta con una gran piscina alrededor de la cual se distribuyen servicios y habitaciones para un total de hasta 129 plazas, y tomaron distintas muestras de comida y agua que durante los próximos días pasarán a analizar. Inspeccionaron sobre todo la zona de las cocinas y el comedor, de donde sacaron diferentes muestras que guardaron en recipientes espaciales para guarecerlos del calor. Asimismo tomaron agua de distintos grifos del establecimiento para saber los índices de cloro y otras substancias que pudieran ser susceptibles de problemas.

"De momento me han dicho que no parece que se trate de una bacteria concreta. Estos niños comieron lo mismo que otra escuela que se acaba de ir esta mañana y los alumnos no han tenido ningún tipo de problema", señala Salme, quien alude a posibles "nervios de los niños tras la cena y que eso les pudiera provocar después dolores de estómago".

Para la responsable del campamento "también es difícil que pueda ser el agua, porque la compramos en garrafas selladas y siempre ha sido la misma durante todos estos años...".

"Los inspectores han visto que la cocina está limpia, así que ahora analizarán si ha podido ser alguna cosa en concreto; supongo que en una semana lo sabremos, pero ya le digo que estamos tranquilos porque hacemos las cosas bien y acogemos a unas quince escuelas al mes durante el verano", sentencia su responsable.