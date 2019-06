Convocan ayudas para alumnos en programas de movilidad de la UE

El Boletín Oficial de Balears (BOIB) publicó ayer la convocatoria de las ayudas complementarias para alumnado de Balears que participa en programas institucionales de movilidad para cursar parte de los estudios universitarios en cualquier país de la Unión Europea (UE-28) durante el año académico 2018-2019.

Según informaron desde la Conselleria de Educación y Universidad, el objetivo de estas ayudas es contribuir a situar la formación de los alumnos universitarios de las islas a un "nivel de calidad parecido al del resto de países de la UE" y, asimismo, "facilitar la movilidad de alumnos" entre los diferentes centros de enseñanza superior. Este año cuenta con una dotación total de 650.000 euros, 150.000 de los cuales se destinan a la convocatoria de ayudas complementarias para los alumnos de las islas que participen en programas institucionales de movilidad en la UE.

Revista científica



Por otro lado, la revista científica Journal of Agrarian Change ha otorgado el galardón Bernstein & Byres Prize in Agrarian Change de 2018 a los investigadores de la UIB

Ivan Murray y Onofre Fullana, por su participación en un artículo que analiza la transición de la agricultura feudal en Mallorca al capitalismo agrario. El estudio From feudal colonization to agrarian capitalism in Mallorca: Peasant endurance under the rise and fall of large estates (1229–1900), en el que también han trabajado investigadores de las universidades de Barcelona y Girona, ha sido considerado el mejor artículo publicado el pasado año en la revista científica y ha sido alabado por cómo se ha combinado de forma coherente el trabajo multidisciplinar de los autores.