La asamblea de Més aprueba entrar en el Govern por 81 votos a favor y 54 en contra

La asamblea de Més per Mallorca ha dado el visto bueno al pacto negociado con PSIB y Podemos para su entrada en el Govern con un resultado que refleja la división con respecto a la oferta final de los socialistas: 81 votos a favor, 55 en contra y 17 abstenciones.

Así, Més entrará en el próximo Govern de la socialista Francina Armengol en el que gestionará dos conselleries (Servicios Sociales y Medio Ambiente) y una secretaría autonómica de universidad e investigación. En el acuerdo se incluye el cargo de senador autonómico, que previsiblemente ocupará Miquel Ensenyat.

Bel Busquets, coordinadora de Més per Mallorca, ha quitado importancia al elevado número de votos en contra ya que "en una negociación siempre hay cuestiones que no es posible conseguir", lo que hace que el resultado de la votación no tenga "tanta contundencia" a favor como otros asuntos, pero ha afirmado que la mayoría que ha respaldado el acuerdo es muy clara.

"La asamblea nos ha dicho que entremos en el Govern", ha resaltado Busquets. A partir de ahora, la Ejecutiva del partido comenzará a trabajar para proponer los nombres que ocuparán los distintos cargos en el Ejecutivo que se forme tras la investidura de Francina Armengol la próxima semana.

Si en la votación sobre la entrada en el Govern los votos en contra han sido cuantiosos, el acuerdo programático ha recibido un "masivo" respaldo de la asamblea, con 107 votos a favor, 23 abstenciones y uno solo en contra.

Según ha explicado Busquets, los flecos que quedaban por acordar en cuanto al programa han sido incluidos en el documento, que recoge la regulación del todo incluido y "retocar toda la normativa aplicable al turismo incívico", la creación de una Oficina de Derechos Lingüísticos y el impulso a "una política lingüística como factor de cohesión social".

A lo largo de la asamblea se han producido numerosas intervenciones analizando los pros y contras de la entrada en el Govern con el acuerdo que se ha alcanzado, que no llega a las tres conselleries que exigían los ecosoberanistas.