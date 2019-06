PSIB y Podemos negocian sin Més pendientes de los siguientes pasos de los ecosoberanistas

La decisión de la Ejecutiva de Podemos de rechazar la oferta que les puso sobre la mesa el PSIB de ostentar dos conselleries, una de ellas vinculada a la vicepresidencia del Govern, no ha implicado una ruptura de las conversaciones entre los dos partidos para intentar alcanzar un acuerdo. Ayer, los equipos negociadores de las dos fuerzas políticas volvieron a reunirse, en esta ocasión sin Més y procurando que el encuentro fuera discreto.

Los avances fueron pocos, ya que ambos estaban a la espera de lo que decidiera por la noche la asamblea de Més, puesto que el reparto de conselleries no sería el mismo si el futuro Ejecutivo lo integran los tres partidos o sólo PSIB y Podemos. Los socialistas defienden que están dispuestos a mejorar la propuesta a Podemos, aunque se resisten a plantear la posibilidad de que en lugar de dos conselleries los morados gestionen tres. A lo que sí se muestran abiertos es a ampliar las áreas que se integrarían en estas dos conselleries, de tal modo que tuvieran más capacidad de gestión.

Una de las críticas de Podemos el lunes fue que, en la práctica, los socialistas les ofrecieron "una conselleria y media", según resumió la líder del partido morado, Mae de la Concha. Con estas palabras se refería a que el PSIB proponía que Podemos gestionara una conselleria de Industria, Comercio e Innovación y otra de Agricultura y Pesca, sin Medio Ambiente. El PSIB estaría dispuesto a añadir esta última área. Podemos, sin embargo, sigue considerando que una propuesta proporcional implicaría tres conselleries para los morados, siempre que Més formara también parte del Ejecutivo.

Por el momento, los partidos de izquierda deberán centrarse hoy en intentar alcanzar un acuerdo para la la Mesa del Parlament, que se constituye mañana y para la que Més defendía que o bien la presidencia de la Cámara balear o bien el cargo de senador autonómico fuera para los ecosoberanistas.

El Parlament surgido de las urnas el pasado 26 de mayo deja al PSIB como el partido con más escaños, con un total de 19. En el frente de la izquierda, le sigue Podemos, con 6 diputados, Més per Mallorca, con 4, Més per Menorca, con dos, y Gent per Formentera, con uno. Més per Menorca ya decidió quedar fuera del Govern, por lo que sus negociaciones con el PSIB se centran en un acuerdo para apoyar la investidura de Francina Armengol como presidenta.