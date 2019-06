El pacto del Consell acuerda eliminar las nuevas autovías

PSIB-PSOE, Més y Podemos alcanzaron ayer un acuerdo para desbloquear el programa de gobierno en el Consell de Mallorca. Especialmente el principal escollo de las carreteras, ya que para Més era una "cuestión innegociable". Lo que ocurre es que no entraron a negociar el reparto de áreas de gestión de la institución insular. Todo a expensas de lo que ocurra en el Govern, ya que si finalmente se rompen las negociaciones en la Comunidad Autónoma puede tener consecuencias a nivel insular.

Fuentes de los tres partidos apuntaron que no tiene nada que ver una negociación como la otra, pero sí que pueden cambiar de forma importante en el caso de que no fructifique el pacto en el Parlament.

El encuentro, que se celebró en la sede de Podemos de Palma, no duró más de una hora, ya que no quisieron entrar en el reparto de poder. Entre otras cosas, no quisieron tensar en exceso la cuerda visto lo ocurrido en el Govern donde los de Més y Podemos no están de acuerdo con lo que les ofrece el PSIB-PSOE.

No asistieron las dos cabezas de lista de PSIB y Més, Catalina Cladera y Bel Busquets respectivamente. En cambio, Podemos sí que envió a la negociación a su número uno en el Consell, Aurora Ribot, y también a su número dos, Jesús Jurado. Por parte del PSIB asistieron a la reunión Andreu Alcover, numero dos del Consell, y Javier de Juan, también conseller electo y que esta pasada legislatura ha sido vicepresidente del IMAS. Por parte de Més, la negociación la llevaron Vicenç Vidal, conseller de Medio Ambiente y también elegido representante en el Consell, y Guillem Balboa, número dos de la candidatura insular ecosoberanista.

Hay que recordar que el tema de las carreteras era el principal escollo que debían desbloquear. Para Més es fundamental presentar ante su electorado un acuerdo que ayude a paliar los efectos negativos de la autovía de Llucmajor a Campos. Por ello, propusieron la modificación del Plan de Carreteras para borrar los desdoblamientos de Andratx, el de Manacor a Sant Llorenç, el desdoblamiento de la carretera de Cala Blava y el tramo del polígono de Son Bugadelles.