The Body Shop abre una nueva tienda en el centro de Palma

Fotografía de la inauguración de la tienda The Body Shop en Palma, calle San Miguel.

Fotografía de la inauguración de la tienda The Body Shop en Palma, calle San Miguel.

The Body Shop, la marca de cosmética ética, abrió el viernes 14 de junio una nueva tienda en la conocida calle de San Miguel de Palma de Mallorca. Esta nueva tienda está ubicada en el nº 14 y supone la cuarta tienda de la marca en la isla dando una oportunidad a los mallorquines y visitantes de la isla de conocer toda la variedad de productos de cuidado facial, corporal, capilar, maquillaje, fragancias y regalos que nos propone la marca.

The Body Shop usa ingredientes de origen natural de todo el mundo para crear productos que hacen lo que prometen y dejan una sensación agradable en la piel. Uno de los requisitos de The Body Shop es que sus ingredientes de origen natural sean también renovables. Es decir, que procedan de fuentes abundantes y capaces de auto regenerarse. Apoyan la belleza 100% natural, por eso el 100% de sus productos son vegetarianos y el 60% veganos.

Para The Body Shop todos los cuerpos merecen ser mimados. Sus clásicos de cuidado corporal están inspirados en la naturaleza y enriquecidos con los mejores ingredientes. Descubre su línea más especial para recrear un spa en tu casa, Spa of the World™ . Si eres de los que necesita una hidratante que se absorba en segundos atrévete a probar sus Body Yogurts. Y si tienes dudas sobre qué hidratante corporal utilizar te animamos a probar sus clásicas Mantecas Corporales.





A nivel facial The Body shop te ofrece una amplia gama de tratamientos faciales no testados en animales inspirados en la naturaleza, especialmente creados para cada tipo de piel y cada necesidad. Además, sus expertos te ayudarán a través de un diagnostico personalizado a encontrar la rutina facial que mejor se adapta a tu piel.

Apuestan por el maquillaje que revela la belleza natural y respeta el medio ambiente. Por eso, su línea de maquillaje sin crueldad animal es 100% vegetariana y no contiene parabenos, petrolato, aceites minerales ni gluten.

Sin lugar a dudas es el destino para comprar tus regalos ya que ofrecen una amplia selección de regalos para cualquier ocasión y todos los presupuestos.

La historia de The Body Shop empezó en 1976 en Brighton, Inglaterra, donde su fundadora, Dame Anita Roddick, comenzó creando sus propios productos e impregnándolos con una nueva idea, la de que una empresa también puede tener un impacto positivo en la sociedad.

Fiel a su visión, durante los últimos 40 años la marca ha sido transgresora, auténtica y transformadora. No ha tenido miedo a destacar entre la multitud ni a luchar por lo que es correcto, por eso busca por todo el mundo los mejores ingredientes de procedencia ética para crear su gama de productos de belleza de inspiración natural. Actualmente, su dedicación para hacer que la empresa tenga un impacto positivo en el mundo es más fuerte que nunca. Este compromiso significa trabajar con condiciones justas con los agricultores y proveedores, apoyar a las comunidades a prosperar a través de su programa de Comercio con Comunidades, continuar siendo 100% vegetarianos y mantener su posición firme y permanente en contra de la experimentación en animales.

Texturas, aromas, materiales y experiencias reales y en su forma original que deleitan a los clientes y rechazan la artificialidad de la industria cosmética todo ello en línea con su propósito de construir un mundo más bello y más justo.

Te esperan en Carrer de Sant Miquel nº 14 para probar los productos y disfrutar de sus maravillosas texturas y de un servicio personalizado. Un lugar vibrante donde se combinan belleza, sensorialidad y puro placer. No te lo pierdas.