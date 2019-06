La eliminación de 4 carreteras estanca el acuerdo del Consell

Més puso sobre la mesa de la negociación del acuerdo del Consell de Mallorca la eliminación de hasta cuatro grandes proyectos de carreteras como condición para ser incluida en el programa de gobierno insular. A Podemos les pareció bien la idea y en el PSIB se comprometieron a estudiarla y darles una respuesta. Lo que ocurre es que desde los socialistas no ven nada claro que sea factible y muestran sus reticencias. Este escollo está estancando el acuerdo para la institución insular que hasta el momento progresaba de forma más satisfactoria que en el Govern.

Hoy tienen previsto retomar las negociaciones. Casi con toda seguridad será por la mañana en la sede de unos de los partidos. Fuentes de la negociación indicaron que hasta que no se resuelva este y otros escollos no se pasará a pactar la estructura orgánica y el reparto de poder entre los partidos de la izquierda.

Para los nacionalistas de Més es fundamental presentar ante su electorado fiel un acuerdo que ayude a paliar los efectos negativos que ha supuesto la autovía de Llucmajor a Campos. Por ello, tal y como publicó este periódico, propusieron la modificación del Plan de Carreteras para borrar los desdoblamientos de Andratx, el de Manacor a Sant Llorenç, el desdoblamiento de la carretera de Cala Blava y el tramo del polígono de Son Bugadelles.

Asimismo, hay proyectadas hasta cinco rondas de circunvalación de varios municipios que también se ha propuesto su eliminación. Lo que ocurre es que deberán negociar con el ministerio de Fomento dicha modificación del Plan de Carreteras, ya que el dinero lo pone Madrid y en el caso de no ejecutar los proyectos la financiación estatal se suprimirá. Por ello, es fundamental la negociación.

Los socialistas también habían anunciado que no querían más macroproyectos y lo que no ven claro es la forma de suprimirlos del Plan de Carreteras. De igual modo, no quieren que los nacionalistas de Més lo utilicen como una medalla ante la opinión pública de izquierdas. En todo caso, se debe visualizar como un acuerdo de los tres partidos.

En Podemos recuerdan que Més votó a favor del segundo cinturón, cuando ellos se abstuvieron. Podemitas y socialistas no ven con buenos ojos que ahora los nacionalistas exijan ponerse la medalla de haber suprimido las autopistas. Fuentes de Més indicaron que la respuesta del PSIB fue que lo estudiarían y ellos entendieron y esperan que la acepten, ya que Podemos también está a favor.

Estas discrepancias son las que mantienen bloqueado el pacto en el Consell de Mallorca en estos momentos. El resto de acuerdos programáticos están casi cerrados, pese a que Més se incorporó más tarde a la negociación.

Movilidad y Turismo



En lo que sí hay acuerdo total es en la recepción de competencias importantes para el Consell en los primeros años de la legislatura. Se está hablando de que el Govern traspase al Consell Movilidad y Ordenación Turística.

En el caso de Movilidad se pretende que la institución que gestiona las carreteras también sea la responsable de dirigir el transporte público en Mallorca. Ello supone toda la red interurbana de autobuses, el metro y el tren con la empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).