La propuesta de mínimos de PSIB a Podemos y Més deja en el aire el Pacto

Las negociaciones de hoy entre PSIB, Podemos y Més para reeditar el Pacto en el Govern lejos de acercar posturas han servido para alejarlas al máximo, después de que los socialistas hayan ofrecido un acuerdo de mínimos que para ecosoberanistas y morados es inaceptable. A la negativa a la exigencia de Més de contar con tres conselleries, argumentando que no sería proporcional al peso de cada partido en el Parlament, hoy se ha sumado la propuesta de que Podemos tenga dos conselleries, una de ellas ligada a la vicepresidencia del Govern. Los socialistas también ofrecen a Més o bien la presidencia del Parlament o bien el senador autonómico.

Tras aproximadamente una hora de reunión por la tarde, los ecosoberanistas y los morados han dejado claro que no estaban de acuerdo. Esta noche sus ejecutivas analizarán la propuesta del PSIB, aunque los dos han adelantado que sería negativa. En principio los tres partidos volveran a reunirse mañana, antes de que Més celebre la asamblea en la que decidirá si entra o no en el Govern.

"No es lo que deseábamos y no creo que siga adelante", ha dicho a la salida de la reunión Miquel Gallardo, de Més, en referencia a las posibilidades de que la dirección del partido de el visto bueno a la propuesta. "Poníamos como condición poder tener peso en el Govern y la oferta socialista nos parece que no es suficiente", ha añadido Gallardo para quien la propuesra del PSIB no refleja un "Govern plural".

Si para Més resulta insuficiente, para Podemos es directamente "inaceptable", en palabras de la secretaria general del partido, Mae de la Concha. Fuentes de Podemos explicaron que no sólo se les ofrece el mismo número de conselleries que a Més, a pesar de que Podemos cuenta con 6 diputados y los ecosoberanistas con cuatro, sino que además a estos se les ofrece la presidencia del Parlament o el senador autonómico. Para los morados, el que una de las dos conselleries esté ligada a la vicepresidencia del Govern no permite hablar de proporcionalidad en cuanto al peso real de cada partido.

La conclusión de los morados es que los socialistas quieren que se queden fuera del Govern, según De la Concha. "De las tres conselleries que queríamos gestionar, se nos ofrece una y media, vaciada de contenido y de presupuesto", ha añadido la líder de Podemos. Con estas palabras se refería a que la propuesta del PSIB es que los morados gestionen una conselleria de Industria, Comercio e Innovación y otra de Agricultura y Pesca, sin Medio Ambiente, y que una de las dos esté ligada a la vicepresidencia del Govern.

De la Concha ha dejado caer la posibilidad de que haya habido "alguna llamada" de Ferraz al PSIB para dificultar la entrada de Podemos en un Govern de coalición. La otra posibilidad es que a los socialistas de Balears "no les importa que estemos en la oposición". Además, ha resaltado que si Podemos se sentó a negociar para entrar en el Govern era porque deseaba un "cambio real en Balears, no una impostura".

Así, los partidos de izquierda se acercan a las últimas horas para alcanzar un acuerdo. Mañana a las 7 de la tarde se reunirá la asamblea de Més para decidir si entran o no en el Govern. A ello se suma la que el jueves se celebrará el pleno de Constitución del Parlament, por lo que para entonces deberá estar acordado como mínimo la composición de la Mesa de la Cámara balear. En el caso de Podemos, si mañana no se acercan posturas para el Govern, tras el pleno del jueves seguirán negociando intentando un acuerdo para el Ejecutivo. En Més, dependerá de lo que diga su asamblea.

La socialista Pilar Costa ha defendido que la propuestra del PSIB es proporcional a los resultados de los partidos de la izquierda en las autonómicas, en las que los socialistas ganaron en las urnas logrando 19 escaños. "Se está intentando pactar todo y trabajamos para que PSIB, Podemos y Més estén en el Govern y formen parte de todos los órganos políticos, hacer futuribles es poco útil", ha dicho Costa en referencia a la posibilidad de que ecosoberanistas y morados rechacen entrar en el Ejecutivo en estas condiciones.