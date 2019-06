"El premio es un honor para mí por venir de quien viene"

En relación a sus sentimientos al conocer que había sido galardonado con el Premio de Diario de Mallorca, Gabriel Sampol señala que "viniendo de donde viene, le he dado su justo valor. He de reconocer que Diario de Mallorca es uno de los periódicos de referencia por la seriedad que tiene. Cuenta con periodistas como Matías Vallés, que son un lujo. Cada día me entero de las noticias a través del Diario de Mallorca, aunque luego por la tarde también leo otra prensa porque estamos obligados, como empresa, a estar presentes en otros medios de comunicación. En cualquier caso es un honor para mí".

Respecto al momento en el que le llega este reconocimiento, considera que "estoy en la etapa de mi vida mejor para recibir los premios. Cada cosa tiene su tiempo, y cada edad. Los primeros años, que son los que ahora viven mis hijos, son una guerra continua, es trabajar a tope y salir cada mañana con el cuchillo en la boca, porque el entorno es hostil. Y cada vez lo es más, porque en una economía globalizada hemos de estar permanentemente preparados para resolver problemas en cualquier parte del mundo. Los mercados hay que cuidarlos para que vayan prosperando. Además, España está un poco agotada y hay que salir fuera".