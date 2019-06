Pasajeros violentos en un vuelo obligan a intervenir a la Guardia Civil al aterrizar en Ibiza

El vuelo EZY3044 de Easyjet que salió esta mañana del aeropuerto de Londres Stansted con destino Ibiza tuvo un trayecto convulso a consecuencia de unos pasajeros que se comportaron "inadecuadamente", informa la compañía aérea a Diario de Ibiza, del mismo grupo editorial que Diario de Mallorca.



En el transcurso del vuelo, un grupo de personas comenzaron a tratar de forma verbalmente violenta a la tripulación, tal y como explica en Twitter uno de los pasajeros.



Por tal motivo, el piloto advirtió a la Guardia Civil de Ibiza que necesitaba que se personase en el avión cuando aterrizase en la isla para garantizar la seguridad del pasaje.



En el momento en que la aeronave tocó tierra, unos agentes subieron al avión y bajaron a los viajeros que se habían comportado inadecuadamente durante el vuelo.



Easyjet ha explicado a este diario que "si bien este tipo de incidentes no son frecuentes, los tomamos muy seriamente. No toleramos comportamientos abusivos o amenazadores a bordo".





Off to a eerrmmmm interesting start with this idiot abusing @easyJet staff on our Ibiza flight (staff handled very well and he was removed by police!) @SandyRashty shocked by the language "I'm gunna kick you out of your pussy hole" .... she says "that doesn't even make sense" pic.twitter.com/Ngr2r0I2jT