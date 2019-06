Més deja la mesa de negociación del Pacto al negarse PSIB y Podemos a darle tres conselleries

Més se ha levantado hoy de la mesa de negociación con PSIB y Podemos para la reedición del Pacto en el Govern ante la negativa de los socialistas, apoyados por el partido morado, a dar a los ecosoberanistas las tres conselleries que exigen en un Govern que estaría formado por doce áreas.

Las posturas son inamovibles, al menos por ahora, según han dejado claro los representantes de cada partido. "Entendemos que la presencia de los diferentes partidos en el Govern ha de ser mínimamente proporcional a los resultados electorales", ha dicho la socialista Pilar Costa tras la reunión, que ha durado menos de media hora.

Con estas palabras la también consellera en funciones de Presidencia se refería a que la petición de Més supone el mismo número de conselleries con las que ha contado en esta legislatura, a pesar de tener menos representación en el Parlament de la que obtuvo en las elecciones de 2015. Además, la entrada de Podemos en el Govern, con más escaños que Més, supondría que de aceptarse la exigencia de los ecosoberanistas a los morados les correspondería más conselleries, lo que dejaría al PSIB en el mejor de los casos con solo cinco, a pesar de su clara victoria electoral. "Lo que no puede ser es que los socialistas estemos en minoría en el Govern", ha dicho Costa. Ha recordado que a las tres conselleries se sumaría además la presidencia del Parlament o el senador autonómico que también pide Més.

Costa ha insistido en que el PSIB quiere un Govern en el que estén integrados los tres partidos de izquierdas, pero es "decisión soberana" de Més decidir si quiere integrarse o no en el. Podemos se ha mostrado de acuerdo con el punto de vista de los socialistas y su secretario de organización, Alejandro López, ha dejado claro que ellos si entrarán en el Govern, por lo que si Més decide quedar fuera los dos partidos seguirán negociando la composición del Ejecutivo.

Desde Més Miquel Gallardo ha considerado que tener tres conselleries en un Govern con con doce departamentos "es lo justo, pero eso el PSIB lo ve inviable", una postura que para los econacionalistas no es aceptable para alcanzar un acuerdo.

Los partidos del Pacto no prevén retomar las negociaciones hasta el lunes. Desde el PSIB y Podemos se confía en que Més cambie de postura, pero en caso contrario se hablaría de la Mesa del Parlament, que debe elegirse el próximo jueves en el pleno de constitución de la Cámara balear. A partir de ese día empieza la cuenta atrás para la sesión de investidura de Francina Armengol como presidenta, para lo que hay quince días. Según Costa, Més no ha planteado no apoyar la elección de Armengol aunque no se integre en el Govern, por lo que su investidura no estaría en riesgo.