Las matemáticas se atragantan a los alumnos de selectividad

Traspié de algunos estudiantes con el examen de Matemáticas II en la segunda jornada de Selectividad. "Mejor no comento, no me ha ido muy bien", repetían una y otra vez los jóvenes preguntados ayer tras salir de la prueba. ¿Nuevo caso como el de la Comunidad Valenciana? El profesor de 'mates' y director del IES Mossèn Alcover de Manacor, Toni Gayà, zanjó la polémica: no. "No hay preguntas especialmente difíciles. Simplemente son problemas que se salen de lo habitual", subrayó.

Tras pasar el mal trago, los alumnos hablaron. "Ha salido un problema de matriz que no había hecho nunca", afirmó compungido Adrián Goz, del IES Santa Maria. Tampoco le fue bien a Antònia Escanyellas, del IES Guillem Sagrera, quien aseguró que los ejercicios fueron "muy enrevesados". "Nunca había hecho problemas de ese tipo en clase", declaró Escanyelles, quien añadió: "Para mí ha sido difícil". La joven quiere cursar Medicina en la UIB y necesita, como mínimo, un 12,5 sobre 14.

Por su parte, Iván Esteban, del IES CIDE, se mostró satisfecho pese a que había algunas cuestiones complejas. "En general creo que me ha ido bien. Tenía claro lo que entraría y más o menos es lo que ha salido", apuntó el joven, que tiene la intención de estudiar Ingeniería de automoción. Necesita un nueve sobre 14. "Justo ha salido la única fórmula que descarté", lamentó, por otro lado, Lorena Lluc, quien asumió su culpa.

Para el profesor de Matemáticas Toni Gayà, la prueba fue demasiado larga pero sin mucha dificultad. Según detalló, el ejercicio de matrices no fue el "típico", pero era fácil de resolver: "sólo debían pensar un poco más". "Nosotros intentamos preparar a los alumnos para que sepan reaccionar frente a cualquier problema, pero es imposible hacer todos los tipos de ejercicios", explicó. Por ello, argumentó, pudo haber alguna sorpresa entre los jóvenes.

"No es un examen con un nivel superior a lo que hemos hecho en clase", opinó Gayà, quien confesó, asimismo, que él hubiera elaborado la prueba de otra manera. Según el director del IES Mossèn Alcover, a la hora de plantear los exámenes, los profesores deben tener en cuenta que los estudiantes realizan más pruebas que esa. "Un alumno que tenga tiempo y no esté nervioso lo puede sacar [el examen] sin problema", sentenció.



Ambiente tranquilo y distendido

Pese al tropiezo de algunos con las 'mates', el ambiente en la UIB fue más tranquilo y distendido que el martes. Más de 3.300 estudiantes mallorquines, 4.203 en Balears, se matricularon para secundar el segundo día de Selectividad. Ayer tocaba arrancar el día con Llengua i Literatura Catalana y posteriormente algunos realizaron el de Latín, que también provocó controversia por su dificultad.

Con el habitual atasco en la vía de cintura, los alumnos intentaron llegar con más antelación. Una vez repartido el examen, en la atmósfera se respiraba más tranquilidad. "Lo peor ya lo vivimos ayer" [por anteayer], aseguró una joven.

Una hora después, muchos estudiantes ya habían acabado. "¿Cómo te ha ido? Choca, a mí súper bien", le comentaba una chica a su compañero. "Más o menos", respondió él mientras le chocaba la mano, a lo que añadió: "Me he tenido que leer el texto tres veces porque no lo entendía".

En general, satisfacción entre los jóvenes tras realizar el examen de catalán. "No sé si es que los profesores nos meten mucho miedo pero hasta ahora todos los exámenes han sido bastante fáciles", señaló Clara Villalonga, del IES CIDE. Ella necesita más de un doce sobre 14 para poder cursar Farmacia en Valencia.

La opción mayoritaria en la prueba de lengua catalana fue la A: el teatro modernista de Santiago Rusiñol, lenguas minoritarias y lenguas minorizadas y un texto de Miguel Berga en El Punt Avui. La alternativa, la escuela mallorquina con Joan Alcover, la mitificación del bilingüismo y un fragmento de Aquí descansa Nevares (1980), de Pere Calders.

"Me ha ido bien. Me habría gustado que hubiera salido Mercè Rodoreda porque me lo sabía bastante bien, pero he escogido Rusiñol", afirmaba Marina Flores, estudiante del IES Josep Sureda i Blanes. Su compañero de clase, Fernando Romero también escogió la opción A. Él por descarte, ya que la literatura de la B no se la sabía.

Para Roberto Marante, alumno del IES Sant Josep Obrer, el balance de esta prueba fue positivo. "Vengo de Venezuela y tengo dificultad con las faltas ortográficas pero lo he tenido bastante controlado", razonó. Este estudiante, que quiere cursar el doble grado de Derecho y ADE, aseguró que en su centro escolar les exigen bastante y "eso se ve reflejado cuando hacemos los exámenes porque nos sentimos muy cómodos".

"El nivel de Selectividad es normalito. Es como lo que hemos hecho en clase durante todo el año", concluyó Alba Fuentes, estudiante del IES s'Arenal tras finalizar la prueba de catalán.

Durante el día de ayer también se llevaron a cabo los exámenes de Historia del arte, Biología, Francés II, Geografía y Geología. Hoy, los alumnos cerrarán la jornada de tres días maratonianos con las pruebas de Historia, Filosofía, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, Física, Diseño, Griego II y Fundamentos del arte II.

Con las maletas casi cerradas, la gran mayoría de los adolescentes esperan acabar los exámenes para celebrarlo en las fiestas de Sant Joan, en Menorca.