Proponen una ronda ferroviaria para descongestionar Palma

La Plataforma Units per Conservar presentará al Govern una propuesta de ronda ferroviaria con el objetivo de descongestionar Palma. La entidad que representa Robert Busquets ha diseñado un ambicioso proyecto consistente en interconectar mediante un tren el centro de Palma con los hospitales, polígonos industriales, puerto y aeropuerto y las zonas de colegios. Asimismo, van más allá y consideran que se puede también enlazar los corredores ferroviarios actuales y las entradas a Palma de las autopistas. Este proyecto también ha sido entregado, antes de las elecciones, a los diferentes partidos políticos.

La entidad conservacionista asegura que enlazar Palma mediante tren con otros puntos de la isla "resulta ineficaz", si previamente no hay una interconexión ferroviaria en la capital. "La propuesta parte de la necesaria interconexión de todas las infraestructuras estratégicas de Palma por medio de un transporte rápido, económico y sostenible, diseñado para un transporte masivo de pasajeros, con el fin de mitigar e incluso eliminar la saturación viaria actual y prever dicha propuesta dentro del Plan Director de Movilidad", reza la memoria del proyecto. Consideran que este proyecto no sólo debe ser de uso turístico, debe estar encaminado a dar cobertura a miles de trabajadores de los municipios de Mallorca que cada día se desplazan hacia Palma.

Por ello proponen toda una serie de actuaciones de calado:

- Una estación en Génova se prevé la interconexión con otra línea ferroviaria destinada a Ponent, enlazando directamente Palma con Calvià y Andratx, paralelo a la autopista Ma-1.

- Un punto de llegada a Porto Pí permitiría enlazar con Estaciones Marítimas y el Dique del Oeste.

Para facilitar la incorporación de este enlace ferroviario se sugiere la construcción de una ronda elevada en

el enlace de la Ma-1 con el Dique del Oeste y Avinguda Joan Miró, permitiendo compartir la parte inferior de

la rotonda con dos carriles por sentido y la estación de metro de llegada a Porto Pí. A su vez permitiría un

acceso directo a la Ma-1 a los vehículos destinados al transporte de mercancías provenientes del Dique del

Oeste.

- En el tramo que comprende el enlace con la carretera de Sòller (Ma-11) y el Camí dels Reis se recomienda

la construcción de una rotonda elevada. El objetivo, acabar definitivamente con el colapso circulatorio

en el enlace Camí des Reis-Carretera Sòller.

- Se hace imprescindible que esta línea pase a doble nivel por debajo de la línea de metro M1 a su

intersección con es Camí des Reis y compartir la estación ubicada en ese punto en Vía Asima.

- En el tramo que comprende la parada de s'Indioteria, por debajo de la autopista de Inca (Ma-13), se

recomienda aprovechar la obra para la construcción de un nuevo acceso al Polígono de Son Castelló

desde esta vía, con una rotonda en el camí Vell de Bunyola, que daría acceso directo a la calle Gremi de

Tintorers. El objetivo, ayudar a descolapsar Vía Asima.

- El tramo soterrado que enlaza con Verge de Lluc pasaría por debajo de la línea M2, compartiendo la

estación de tren ahí ubicada.

- En la construcción del tramo 1 de la Vía Conectora, conexión con es Coll d'En Rabassa, se recomienda

prever la llegada de esta ronda ferroviaria a otra línea propuesta por parte de esta misma plataforma,

que enlazaría el Parc de Ses Estacions con Badía Gran, y presentada hace un mes. Esta ronda

ferroviaria compartiría la estación con la que iría en dirección a Badía Gran en la parada des Coll den

Rabassa.

- En la propuesta Parc de Ses Estacions con Badía Gran, desde la parada prevista en Can Pastilla, se

recoienda crear un enlace con el Aeropuerto por medio de un monorrail elevado, conectado al trazado

de esta otra línea, no seria un ramal, sería una línea independiente hasta el edificio principal de la terminal

del Aeropuerto. Esta propuesta evitaría afectar a las infraestructuras aeroportuarias, sería más económico,

estaría construido sobre pilares y sería rápido de construir. Se prevé un plazo de ejecución del tramo

estación Can Pastilla con la terminal del Aeropuerto de no más de 10 meses. Esta estación de Can Pastilla

sería a doble altura con el fin de facilitar el acceso de los pasajeros al Aeropuerto sin interferir en su

continuidad hacia Badia Gran, y engancharía con la torre lateral norte del edificio principal del aeropuerto,

con lo que tanto la rampa de acceso como los ascensores interiores podrían ser aprovechados por parte de

los mismos usuarios.