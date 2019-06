En Directo | BitMEET, el evento de Transformación Digital de Diario de Mallorca

El evento de Transformación Digital, BitMEET, celebra su primera edición, este miércoles en el Club Diario de Mallorca. Bajo el título "Análisis del dato" un panel de destacados expertos abordarán en sus intervenciones diferentes estrategias y casos de éxito de la correcta gestión de datos. También abordarán las claves del desarrollo del sector en Baleares.

Los ponentes invitados, todos ellos expertos en el sector de las TIC, son Miguel Fernández, CEO de Innovation Strategies; Mar Muñoz, CEO de IT Travel; Alejandro Forcades, CEO SM2; Josep Lluis Vidal, CEO de Brújula, y Tomasa Rodrigo, Head of Big Data at BBVA Reserach. El encargado de moderar el coloquio posterior será Gabriel Sampol, Consultor IT.

Los ponentes explicarán aspectos como "El Dato como detonante de la Transformación Digital", "Hacer que los datos hablen"o el "Big Data para el análisis geopolítico, social y económico".

Posteriormente a las conferencias se ofrecerá un cóctel en los jardines del Club Diario de Mallorca.

