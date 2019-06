Ánimos más tranquilos en la segunda jornada de Selectividad

Ambiente más tranquilo y distendido que ayer en la UIB. Más de 3.300 estudiantes mallorquines, 4.203 en Baleares, se enfrentan hoy a la segunda jornada de las pruebas de acceso a la universidad. Hasta ahora, los jóvenes coinciden en un aspecto: lo esperaban "más difícil".

Esta mañana tocaba Lengua i Literatura Catalana. Con el habitual atasco de estos días en la vía de cintura, los alumnos han intentado llegar con antelación. Una vez repartido el examen, en el ambiente se respiraba más tranquilidad. "Lo peor ya lo vivimos ayer", subraya una joven.

Una hora después, muchos estudiantes ya habían acabado. "¿Cómo te ha ido? A mí súper bien", le comentaba una chica a su compañero. "Más o menos", responde él, que añade: "Me he tenido que leer el texto tres veces porque no lo entendía".

En general, satisfacción entre los jóvenes. "No sé si es que nos meten mucho miedo los profesores pero hasta ahora todos los exámenes han sido bastante fáciles", señala Clara Villalonga, del Cide. Ella necesita más de un doce para poder cursar Farmacia en Valencia.

La opción mayoritaria en el examen de catalán ha sido la A: el teatro modernista de Santiago Rusiñol, lenguas minoritarias y lenguas minorizadas y un texto de Miguel Berga en El Punt Avui. La alternativa era la escuela mallorquina de Joan Alcover, la mitificación del bilingüismo y un fragmento de Aquí descansa Nevares, de Pere Claders.

A parte de la prueba de catalán, los estudiantes tienen hoy el examen de matemáticas II o latín. Esta tarde, será el turno de las asignaturas específicas de historia del arte, biología, francés II, geografía y geologia. Cabe destacar que los exámenes de estás materias no son obligatorios, sino que cada alguno lo hace voluntariamente para subir nota y alcanzar los 14 puntos.

Mañana los alumnos cerrarán la jornada con las pruebas de historia, filosofía, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, física, diseño, griego II y fundamentos del arte II.