Juzgan a un hombre por acosar a una amiga varios meses en Palma

Un hombre ha sido juzgado hoy en Palma por acosar durante meses a una amiga en la ciudad después de que acabara la relación entre ambos en septiembre de 2017. El acusado ha negado haber perseguido a la joven, así como haberla increpado y enviado continuos mensajes a su teléfono. También ha rechazado haberla seguido una noche de marzo de 2018 hasta acorralarla en plena calle. "Yo estaba trabajando", ha alegado.

"Todo eso es falso", ha recalcado el sospechoso. Según su versión, la mujer le denunció por despecho, "porque la dejé, yo fui el que corté la relación definitivamente". Según ha aclarado, desde que él finalizó la relación, en septiembre de 2017, ya nunca más la vio hasta marzo, cuando ella se presentó en su casa. "No la dejé entrar, ella miraba para dentro. Yo estaba con otra persona", ha apuntado.

Mientras, la víctima, muy afectada, ha destacado que fue ella quien rompió la relación. "Era un acoso continuo, él venía a casa, venía a mi balcón, me gritaba, cada vez fue a más, a más", ha manifestado la perjudicada ante la sala.

"Me siento muy perseguida, he pensado en cambiarme de casa y en cambiarme el número de teléfono. No quiero salir de casa ni aguantar insultos ni persecuciones. Ahora, siempre intento ir por la calle acompañada. Yo vivo sola", ha asegurado la mujer, sin poder contener las lágrimas.

"No lo denuncié antes porque no me ha pegado. Pensé que se cansaría. Un día, mi coche apareció todo arañado, no sé si fue él. Era tremendo, se enfrentaba conmigo, me escribía mensajes insultándome. Le pedí por favor que me dejara en paz", ha proseguido la víctima, muy nerviosa.

La joven ha recordado también otro episodio que sufrió el pasado 29 de marzo de 2018, sobre las doce y media de la noche. "Yo volvía a casa después de una cena con unos amigos. Vi la sombra de él, no le dije nada. De repente, vino directamente hacia mí. Me acorraló y me insultó. Me dijo 'si te atreves ahora me denuncias'. Grité, pero no salió nadie. Él se apartó, yo estaba bloqueada", ha subrayado la mujer, quien ha añadido que el sospechoso siempre la perseguía cuando estaba sola.

Tras este hecho, la perjudicada llamó por teléfono a la Policía Local de Palma y a un amigo. Este muchacho confirmó que fue alertado de lo ocurrido y que ella se encontraba llorando muy nerviosa.

El fiscal ha pedido hoy para el encausado una pena de un año y tres meses de prisión por acoso y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la joven durante tres años. La acusación particular ha solicitado la misma condena y, de forma alternativa, un año y nueve meses de cárcel. "Lo único que quiere ella es vivir tranquila, que él la deje en paz. No ha pedido indemnización", han destacado las acusaciones.

Por su parte, la defensa ha reclamado la libre absolución al argumentar que no se dan los requisitos del delito de acoso. "Llevo muchos años en Mallorca, soy pacifista, no he tenido jamás ningún problema con nadie. Ella ha mentido en todo. Me ha anulado como persona. Yo ahora mismo tengo miedo de ir hasta el supermercado por si me la encuentro", ha declarado el encausado en el turno de la última palabra. El caso ha quedado visto para sentencia.