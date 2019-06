El colapso viario se cuela en Selectividad

El colapso viario en las carreteras de Mallorca se ha colado este martes en Selectividad. El examen de Lengua y Literatura Castellana ha dado hoy el pistoletazo de salida a tres días maratonianos en los que hay 4.203 estudiantes matriculados en Baleares. Y lo ha hecho con un texto periodístico en el que se critica la saturación de las carreteras de la isla y se pone sobre la mesa la necesidad de mejorar el transporte público, sobre todo el tren. Los jóvenes han coincidido en que la prueba ha sido "más fácil de lo que esperaban" y la mayoría ha elegido la opción B: texto periodístico y Antonio Machado o la renovación narrativa de los años 60 como pregunta teórica. La alternativa fue el poema Fábulas domésticas, de Aníbal Núñez, para el comentario de texto, y el teatro comercial o Jaime Gil de Biedma en literatura.

Los nervios han inundado desde primera hora de la mañana las aulas. Algunos previsores han llegado con más de una hora de antelación para no toparse con el habitual atasco de estos días en la vía de cintura. Inquietos y expectantes, cualquier rincón de la UIB era bueno para acabar de repasar. DNI en mano, los estudiantes han ido entrando a clase uno a uno así como les iban nombrando.

Pasadas las nueve, una joven corría por los pasillos casi sin aliento. El aula 23 del edificio de Jovellanos aún no había cerrado sus puertas. "No sé dónde voy", ha asegurado la adolescente con voz temblorosa. La profesora que se encontraba en la puerta la ha intentado calmar: "Tranquila, si este no es tu aula no pasa nada, harás aquí el examen. Tranquila que lo podrás hacer". El examen estaba a punto de comenzar. Tras enseñar el documento de identidad, la chica ha entrado en clase pese a no ser su aula. Una pequeña anécdota centro de una jornada tranquila que ha transcurrido sin incidentes.

Carla Gutiérrez, estudiante del instituto Ágora Portals, ha calificado la prueba de acceso a la universidad (PBAU) como "fácil". "Ha salido lo que más me sabía", ha señalado sonriente la joven, quien espera aprobar para poder estudiar Psicología en Valencia. Sólo necesita un cinco. Para Raul Islam, del IES s'Arenal, el examen "no era muy difícil". "En clase el profesor nos machacó mucho, así que ha sido fácil", ha subrayado. En la misma línea se ha expresado Ángela Jover, del IES Josep Maria Llompart, quien ha afirmado que los profesores les preparan muy bien para esta prueba. Ella no necesita una gran nota porque estudiará un grado superior de Educación Infantil. "Solo lo hago para tenerlo", ha indicado.

El texto periodístico escogido, firmado por la agencia Efe, ponía de manifiesto el problema de movilidad que sufre la isla a causa del uso excesivo del vehículo privado. Todos los alumnos entrevistaron escogieron esta opción. "Destacaba la necesidad de transformar el transporte ferroviario porque el Consell de Mallorca había invertido más en carreteras y Terraferida criticaba que hubieran hecho eso cuando la necesidad es que potencien el transporte público", ha manifestado Jaison, del IES Francesc Borja Moll, quien ha manifestado su intención de estudiar Filología Hispánica.



Único examen para toda España

¿Debería haber un único examen de selectividad para toda España? La respuesta de los estudiantes mallorquines fue unánime: sí. "Con un único examen no habría desigualdades entre comunidades", ha sostenido Toni Borràs, del IES Sant Pere, ante la actual polémica, a lo que ha añadido: "Es injusto que no tengamos las mismas posibilidades". Sus compañeras de clase, Aina Brasil y Carla Florit asienten con la cabeza. "No es justo que algunas comunidades tengan los exámenes más difíciles, todos supuestamente tenemos el mismo nivel [académico]", comenta Florit.

Cabe destacar que este año los escolares podrán volver a decidir en qué idioma quieren realizar el examen, excepto en las materias de idiomas. Las otras pruebas se presentan en catalán pero hay una versión traducida al castellano para las personas exentas de catalán o aquellos que lo pidan.

Asimismo, los exámenes de recuperación se llevarán a cabo, un año más, en julio y no en septiembre. Está previsto que realicen los días 9, 10 y 11 de julio, aunque todos los alumnos esperan no tener que volver a pasar por este trance de nervios y colapso.