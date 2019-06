Anticorrupción compra un armario blindado e ignífugo

Jaume Far, director de la Oficina de Lucha Anticorrupción.

Jaume Far, director de la Oficina de Lucha Anticorrupción. parlament

El director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, Jaume Far, no se fía mucho de lo que puedan llegar a hacer los políticos de Balears con los expedientes que se tramiten en su contra por algún presunto caso de corrupción. Prueba de ello es que ha decidido comprar un armario de seguridad, blindado e ignífugo para sus nuevas dependencias. Far ha adjudicado la compra de mobiliario para sus oficina por valor de 31.826 euros.

Desde algunos partidos políticos con representación parlamentaria, incluso del propio Pacto de Izquierdas, han quedado muy sorprendidos por la adquisición de la Oficina Anticorrupción. Se preguntan si el director tiene "miedo a que le revienten los armarios donde guarda los expedientes". La compra, por 843 euros, ha sido motivo de sorna en el Parlament, ya que se puede entender que el armario resista el fuego en el hipotético caso de que el Parlament sufriera un incendio, tanto intencionado como fortuito. Sin embargo, creen poco probable que se intente forzar los armarios de la Oficina Anticorrupción. Entre otros motivos, porque las nuevas dependencias de la Oficina Anticorrupción están en el edificio del Parlament que cuenta con seguridad.

El armario en cuestión salió a licitación por 1.054 euros y al final fue adjudicado por 843.

Adjudicación de mobiliario



La Oficina Anticorrupción, además del armario antirrobo y que resiste incendios, también ha comprado mobiliario para sus nuevas dependencias por valor de 31.826 euros. Cuatro mesas, cuatro armarios con las puertas de cristal, ocho armarios con puertas de persiana, ocho alas de mesa con cajones, nueve sillas de trabajo y 12 sillas de confidente. Al superar los 18.000 euros la adjudicación debe hacerse mediante un procedimiento abierto que precisa una mesa de contratación, pero en este caso Anticorrupción ha optado por una unidad técnica, según el expediente.

En grupos parlamentarios como el del PP están con la mosca detrás de la oreja con estas adjudicaciones de la Oficina de Lucha contra la Corrupción. Apuntan que este expediente que supera los 30.000 euros, así como otros de carácter informático de 34.500 euros, se realizaron antes del mes de abril de 2019, cuando el único cargo de la Oficina en aquellos momentos era su director, Jaume Far. No tenía personal para convocar una mesa de contratación, ya que los jefes de área y personal administrativo fueron contratados el 27 de mayo. Por ello, se utilizó la unidad técnica. Diputados del PP se preguntan "si esta unidad técnica es el propio Far, que ha adjudicado él mismo los contratos, significa que brilla por su ausencia la transparencia de la oficina que debe investigar los contratos dudosos".