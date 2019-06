Más de 4.000 alumnos comienzan hoy la Selectividad

Un total de 4.203 estudiantes de bachillerato de Baleares han comenzado esta mañana las pruebas de acceso a la universidad (PBAU). Los nervios han inundado las aulas. Muchos, desorientados, buscaban su clase. "¿Sabes dónde está el aula 25?", preguntaba una estudiante. "Al fondo", responde una profesora. La joven sale corriendo papeles en mano.

Está previsto que 3.351 alumnos realicen la prueba en Mallorca, de los cuales 2.405 lo harán en Palma, 468 en Inca y 478 en Manacor. También arranca hoy selectividad en las otras islas. En Ibiza hay convocados 443 estudiantes, en Menorca 400 y en Formentera 9.

Eran las 8.45 cuando los profesores han comenzado a llamar a los alumnos. DNI en mano, los jóvenes han ido pasando uno a uno así como les iban llamando. Algunos aprovechaban esa espera para repasar los últimos apuntes mientras que otros se mordían las uñas. Los largos atascos que se han producido esta mañana en la vía de cintura no han ayudado a sus nervios. "Pensaba que no llegaba", afirma Maria Pons. Ella sí ha llegado a tiempo, otros no han tenido tanta suerte.

Pasadas las nueve una joven corría por los pasillos casi sin aliento. El aula 23 del edificio de Jovellanos aún no había cerrado sus puertas. "No sé dónde voy", ha asegurado con voz temblorosa. La profesora que se encontraba en la puerta la ha intentado calmar: "Tranquila, si este no es tu aula no pasa nada, harás aquí el examen. Tranquila que lo podrás hacer". Y tras enseñar el DNI, la chica ha entrado en clase pese a no ser ese su aula.

Quitando algún despiste como el contado, la jornada ha transcurrido con normalidad. Los estudiantes arrancan hoy la Selectividad con el examen de Lengua y Literatura Castellana, y está previsto que terminen las pruebas el jueves.

Cabe destacar que este año los escolares podrán volver a decidir en qué idioma quieren hacer el examen, excepto en las materias de Lengua y Literatura Castellana, Llengua i Literatura Catalana y Lengua Extranjera. Las otras pruebas se presentan en catalán pero hay una versión traducida al castellano para las personas exentas de catalán o aquellos que lo pidan.

Los exámenes de recuperación se llevarán a cabo, un año más, en julio y no en septiembre. Está previsto que realicen los días 9, 10 y 11 de julio, aunque todos los alumnos esperan no tener que volver.