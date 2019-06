Quiero morir así

En el archipiélago ya hay registradas 9.304 voluntades anticipadas en las que las personas dejan por escrito qué tratamientos quieren recibir antes de fallecer o si desean que sus órganos sirvan para regalar vida a otros ciudadanos. Balears es la quinta comunidad del país con la tasa más elevada de estas disposiciones, 7,38 por cada mil habitantes, solo superada por Cataluña, País Vasco, La Rioja y Navarra

Margalida Frontera, directora general en funciones de Acreditación, Docencia e Investigación en Salud, detalla que, en estos momentos, a principios de junio, hay en las islas registradas 9.304 voluntades anticipadas. Que Balears es la quinta comunidad autónoma del país con la tasa más elevada de estas disposiciones, 7,38 por cada mil habitantes (la media estatal es de 5,96), solo superada por Cataluña, País Vasco, La Rioja y Navarra.

"Aunque en Cataluña y País Vasco llevan mucho más tiempo registrándolas. Nosotros comenzamos en 2006", se revuelve la directora general antes de añadir otro dato: que el perfil balear de la persona que cumplimenta este documento para que los profesionales sanitarios sepan cómo actuar con ella en los momentos finales es nítido: mujer y mayor de 65 años. "Más de dos tercios de las personas que han registrado sus voluntades son mujeres. Y más de la mitad, el 56%, es mayor de 65 años", complementa.

Este reportaje nace con la intención de ser una guía clara, concisa y precisa para saber dónde y cómo hay que registrar estas disposiciones finales para que se respeten nuestros deseos acerca de cómo queremos abandonar este mundo cuando no seamos capaces de expresarlos por nosotros mismos o a través de una persona en la que hayamos delegado esa función.

"Estas voluntades anticipadas, que una vez registradas se incluyen en nuestra historia de salud, solo pueden ser consultadas cuando su titular se encuentre en una situación vital crítica y, además, no se pueda expresar por sí misma", corrobora Frontera, que revela de esta manera que las disposiciones finales cumplimentadas por los ciudadanos de Balears quedan automáticamente registradas en su historia de salud.

Pero no solo allí. Todos los registros autonómicos están interconectados con un registro nacional. Y el motivo es fácilmente comprensible. Un ciudadano de las islas puede sufrir un fatal e invalidante accidente durante una estancia vacacional en el País Vasco, por ejemplo.

Los profesionales sanitarios vascos, al igual que los de cualquier otra comunidad, están obligados a consultar este registro nacional antes de someter a un paciente a un tratamiento que pueda alargar su vida indeterminadamente y de forma artificial ya que puede ser que esa persona haya expresado su deseo de no ser sometida a ningún ensañamiento terapéutico.

Esta interconexión de registros no está resuelta a nivel europeo porque la regulación de los países comunitarios de estas voluntades anticipadas es amplia y diversa.



Un 16% de extranjeros

"A nivel europeo no está coordinado. Por eso los residentes extranjeros comunitarios en las islas también las registran aquí, para que en caso de que su final llegue en Balears también se pueda consultar cuáles son sus deseos. Un 16% de nuestras voluntades anticipadas son de ciudadanos extranjeros", aporta otro dato distintivo Margalida Frontera.

Aunque la confidencialidad y la imposibilidad de acceder a ellas antes de que sus titulares se encuentren en una fase crítica hacen imposible saber qué disposiciones más habituales contienen, Frontera apunta varios lugares comunes.

"Suelen ser muy explícitas a la hora de establecer si quieren donar sus órganos o no; a qué prácticas sanitarias contrarias a su religión no quieren ser sometidas o si prefieren que no se les practique un ensañamiento terapéutico o, al contrario, que se haga todo lo posible para mantenerlos con vida. También es habitual que reflejen si quieren o no participar en tratamientos experimentales o que dejen dicho quién quieren que hable por ellos", enumera.

Ya para concluir, resta decir dónde se pueden registrar estas voluntades anticipadas. Frontera detalla que, en Mallorca, se puede en la conselleria de Salud del Camí de Jesús (edificio colorins) y en los centros comarcales de Manacor e Inca. "Y desde febrero tenemos en marcha un proyecto piloto que permite hacerlo en los centros de salud de Muntanya (Marratxí), Son Ferriol y Sant Agustí y que evaluaremos e iremos ampliándolo al resto de centros de salud de la isla. En definitiva, hay tres formas válidas: ante un funcionario habilitado por Salud, ante notario y delante de tres testigos", concluye.