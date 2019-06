Diario de Mallorca rinde homenaje a trayectorias sobresalientes de la isla

Toni Celià, Som Energia, RANA, Maika Makovski, Maria Perelló, Grupo Piñero, Gabriel Sampol y Antònia Vicens son los personajes y entidades merecedores de los Premis Diario de Mallorca 2019. Cada uno de ellos ha destacado en la sociedad isleña por su contribución en las áreas de la investigación, el medio ambiente, la acción social, la música, el deporte, el turismo, la empresa y la literatura, respectivamente, y este periódico les hará protagonistas de la ceremonia que se celebrará el próximo miércoles 26 de junio, a las 20 horas, en el Club Diario de Mallorca. Los premiados, autoridades y diversos representantes del mundo de la cultura, la política o la sociedad civil compartirán una velada que contará con la presencia de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, grupo del que forma parte esta cabecera. Desde 1993 Diario de Mallorca entrega estos galardones, que el año pasado reconocieron a Macarena de Castro, Mavi García, Maria Antònia Oliver, Llucia Ramis, Riu Hotels, Dora Romaguera, Catalina Solivellas y Catalina Vadell. En esta edición, cinco mujeres y tres hombres cogerán el testigo.



Premio Trayectoria Empresarial: Gabriel Sampol, su impronta ha quedado grabada en obras emblemáticas

Preside una multinacional con presencia en Europa, América y África, una compañía fundada en 1934 por su padre, José Sampol Arbona. Todo empezó con Casa Sampol, un taller dedicado a la reparación de aparatos de radio. El futuro estaba en la electricidad, así lo vio aquel visionario, y el incipiente taller se ha convertido, ochenta y cinco años después, en un grupo con más de 1.500 trabajadores y una facturación anual de 150 millones de euros. Al frente de esta empresa familiar está Gabriel Sampol, que entre los diversos reconocimientos que atesora destaca la Medalla de Oro del Mérito al Trabajo, que le otorgó el Gobierno en 2011. El presidente del grupo se jacta de haberse dedicado a lo que más le gusta. Grupo Sampol acompañó a los hoteleros mallorquines en su aventura de expansión hacia el Caribe en los años noventa y también ha dejado su impronta en obras emblemáticas realizadas en el aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez, el AVE a La Meca o el Canal de Panamá. Todo realizado bajo la batuta de Gabriel Sampol.



Premio Investigación: Toni Celià, un científico 'pobler' que brilla en la lucha contra el cáncer

De sa Pobla a la Universidad de Princeton. El investigador comenzó su formación en la Universitat de les Illes Balears (UIB), la misma en la que le encantaría aportar su granito de arena para devolver todo lo que ha aprendido fuera. El investigador Toni Celià trabaja en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), en Barcelona, desde 2018. Es jefe de grupo junior del Laboratorio de propiedades de las células madre cancerosas y metástasis en Terapia Molecular del Cáncer, del Programa de Cáncer del IMIM. A Princeton llegó como becario posdoctoral para formar parte del Laboratorio del Dr. Yibin Kang, y se especializó en la investigación de la metástasis del cáncer de mama. Durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona publicó un informe de impacto internacional en la Journal of Clinical Investigation, revista de referencia, que le abrió las puertas para irse donde quiso. Las contribuciones del científico mallorquín no han parado en el campo de las células madre mamarias, las células madre cancerosas y la investigación de la colonización metastásica. El joven pobler lamenta que no haya en la UIB una apuesta firme para reincorporar investigadores ni tampoco incentivar investigaciones de competencia internacional.



Premio Activismo Social: Fundación RANA, contra el abuso sexual infantil la clave es saber escuchar

No hay nada que duela más que el abuso sexual infantil. Son casos escalofriantes a los que, lamentablemente, siempre se llega tarde, a veces demasiado tarde. Para luchar contra esta lacra nació en 2005 la Red de Ayuda a los Niños Abusados, conocida como RANA. Esta ONG ha seguido de cerca, sin ir más lejos, el caso del párroco de Can Picafort, el cura excomulgado por la Iglesia católica tras haber sido denunciado por tres mujeres que siendo niñas fueron sus víctimas. Una de ellas, ya adulta, acudió a RANA, quince años después de los abusos y violaciones que había padecido. La asociación fue fundada por la estadounidense Elizabeth Homberg. Quería hace algo sobre un grave problema que conoce bien. Para crearla, se fijó en la organización Darkness to Light, que trabaja en Norteamérica para proteger a los niños contra el abuso sexual y ha reconocido la labor de la ONG mallorquina. Cuando un niño se atreve a contar lo que le está ocurriendo hay que creerle. La clave es saber escuchar.



Premio Deporte: Maria Perelló, la joven regatista a la que el viento y los trofeos le soplan a favor

La regatista mallorquina Maria Perelló sabe lo que es morder medallas a pesar de su juventud. Esta joven palmesana es doble campeona del mundo de Optimis. Sus conquistas no paran desde el Club Nàutic s'Arenal. En julio de 2017 Perelló regresaba feliz tras alzarse con el máximo título femenino de su especialidad en el campeonato disputado en aguas de la ciudad tailandesa de Pattaya. Con apenas 12 años, ahí es nada. Se confirmaba que la vela mallorquina contaba con una nueva estrella que no pararía de brillar, había campeona para mucho rato. Con una amplia sonrisa la regatista, hija del extenista Juan Pablo Perelló, reconocía que no creía que iba a llegar tan lejos. Y vaya que si llegó, el año pasado Perelló volvió a coronarse campeona en el mundial, celebrado en Chipre, lo que la convirtió en la primera regatista española, tanto en categoría masculina como femenina, en conseguir dos veces seguidas el oro. El mes pasado se proclamó campeona de la Copa de España de Optimist disputada en la bahía de Cádiz, un título que ya obtuvo en 2017 y 2018. La menor mallorquina ya es una leyenda de la vela. El viento y los trofeos le soplan a favor.



Premio Literatura: Antònia Vicens, la poeta que no soporta que las palabras tengan barreras

Para ella escribir es sinónimo de libertad, por ello cuando en 2018 se alzó con el Premio Nacional de Poesía, por su libro Tots els cavalls, no dudó en dedicárselo "a los presos políticos catalanes" y aprovechó para reclamar su libertad. Antònia Vicens reconocía entonces que no esperaba tan alta distinción "por vivir al margen de este mundo". La noticia la recibió mientras preparaba un sofrito para cocinar un arroz. No fue su primer gran reconocimiento, en 2016 recibió el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat. Vicens es una apasionada de las letras catalanas que se empapa del horror que nos rodea y también de captar la belleza. Con motivo del galardón de poesía declaraba que no soporta que todavía haya barreras para las palabras. Su primer libro, Lovely, lo publicó en 2009. Después llegaron Sota el paraigua el crit (2013), Fred als ulls (2015) y Tots els cavalls. Junto a Josep Maria Llompart ha escrito el libro de memorias Vocabulari privat. La poetisa dice contemplar los premios con una sonrisa y cierta distancia.



Premio Medio ambiente: Som Energia, una eléctrica 'verde' y ética que crece a la velocidad de la luz

Las perennes subidas del precio de la luz, la opacidad de las grandes eléctricas y una creciente preocupación por el medio ambiente han dado alas a Som Energia. El grupo local de Balears se constituyó en 2011 y desde entonces esta eléctrica 'verde' ha reclutado a 2.500 socios y 5.000 clientes en el archipiélago. No garantizan pagar menos en la factura de la luz, pero sí que la electricidad que llega a los enchufes de sus clientes procede de fuentes de energías renovables. Es decir, energía limpia sin necesidad de instalar placas solares. Esta cooperativa sin ánimo de lucro produce en plantas fotovoltaicas de la Península y en una instalación hidroeléctrica. Proponen un intercambio ético en un sector en el que las eléctricas de referencia nutren sus consejos de administración con políticos en retirada y emiten facturas que casi nadie entiende. Reivindican el autoconsumo y anticipan un horizonte en el que las placas solares formarán parte del paisaje. Han puesto en marcha una iniciativa para hacer una compra colectiva–por tanto a un precio menor– de placas para que cada hogar se abastezca de energía. Apuestan por la autonomía energética en un archipiélago que sigue sin aprovechar el sol.



Premio Turismo: Grupo Piñero, de la turoperación a la hotelería y líderes en el Caribe

Detrás de Grupo Piñero hay cuatro mujeres, o mejor mirado una familia. Así les gusta definirse a las Piñero cuando se refieren a su compañía formada por más de 15.000 empleados. Y más atrás, siempre muy presente, está el fundador, Pablo Piñero, fallecido en 2017, un emprendedor que en los setenta echó a andar Soltour, el turoperador que fue el germen del grupo y se especializó en confeccionar paquetes vacacionales chárter a Balears, Canarias y Caribe. Piñero quería que sus hijas dirigieran la compañía, matriz de Bahía Príncipe Hotels & Resorts. Y así ha sido, Isabel García Lorca, su esposa, la preside. Encarna Piñero García es la consejera delegada y sus hermanas la acompañan en la andadura, Isabel en Marketing y Comunicación y Lydia al frente de Calidad e Innovación. Su actividad hotelera arrancó con un establecimiento en Balears en 1991 y cuatro años después crearon Bahía Príncipe con el primer hotel en la República Dominicana, donde son líderes. Hoy suman 27, con una facturación de 819 millones de euros y diversas unidades de negocio.



Premio Música: Maika Makovski, la musa del folk que empezó a componer con 12 años

Mitad macedonia y mitad andaluza, por sus padres, y mallorquina por ella misma. Maika Makovski ya nació con el nombre artístico puesto,todo lo demás se lo ha labrado ella. Cantante, compositora, actriz y presentadora. La musa del folk ha protagonizado otro hito en su carrera, en la televisión de este país, que se había quedado huérfana de música en directo; ha presentando La hora musa en La 2 de RTVE, en horario de máxima audiencia, programa que cerró a lo grande en su primera temporada y ya está echando a andar la segunda. Makovski, hija del multiinstrumentalista Vangel Makovski, ya componía a los 12 años y con 14 actuaba. La cantautora mallorquina, nacida un 14 de abril, el mismo día en que se hundió el Titanic, se define como "un animal en directo" y dice hacer "música bastarda". Muy preocupada por la devastación del planeta, con gran pesar ha contado que vivió la destrucción de la última duna en la Platja de Palma para construir un minigolf, los efectos del turismo aterrador. A través de la música se ha acercado al teatro y en 2014 se alzó con un Max por Forests, premio a la mejor composición musical. Entre concierto y concierto, ya ha vuelto al estudio a grabar.