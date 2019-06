Joan Antoni Mesquida: "Salvo que se invente algo mejor, la Selectividad es un buen sistema"

Director del Secretariado técnico de acceso a la UIB. El próximo martes dará comienzo la Selectividad a la que están convocados cuatro mil alumnos de Balears. "Si uno está tranquilo, hará un buen examen", subraya el principal responsable de las pruebas.

Todo está a punto para que alrededor de 4.200 alumnos de Balears afronten los días 11, 12 y 13 de junio las pruebas de bachillerato de acceso a la Universidad (PBAU). Joan Antoni Mesquida, profesor de Filología Catalana y coordinador de unos exámenes cruciales y temidos.

P Esta Selectividad vuelve a debatirse la posibilidad de hacer un examen único para todo el Estado. ¿Lo ve necesario?

R No es una polémica nueva, pero parece que este año se ha hecho más grande. ¿Un examen único tendría sentido? Lo tendría si hubiese un examen único en todos los segundos de bachillerato de toda España, algo que no es posible. Los alumnos tienen una nota de segundo de bachillerato que les cuenta un 60% en el cómputo global, mucho más que la nota de Selectividad.

P Pero el debate ha cogido mucha fuerza.

R Habría muchas dificultades para homogeneizar un examen porque requeriría de la unanimidad de los coordinadores y especialistas. La conferencia de rectores ya se ha pronunciado, creo que acertadamente. Ha dicho que es un tema del que se puede hablar, pero todavía faltan muchos más elementos de juicio para llegar a acuerdos. En este momento no es necesario un examen único. De cada vez más homogeneizamos los criterios, teniendo en cuenta a los profesores de bachillerato y de los de Universidad.

P ¿Con exámenes diferentes se puede garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos?

R Sí. Lo que difiere en los exámenes son los enunciados, pero los criterios son comunes. Hay una legislación conjunta para toda España que marca unos baremos que tiene que seguir todo el mundo. Hay unas pautas y unos criterios de evaluación homogéneos, por lo que no es cierto que no haya una unidad.

P ¿El año pasado los alumnos de Selectividad de Balears sacaron la peor nota de España. ¿Qué pasó?

R Esto fluctúa mucho. A veces solo miramos un año, pero si analizásemos el histórico veríamos que a veces hemos llegado más arriba y otras más abajo. Es verdad que el año pasado, en algunas materias, hubo unas notas determinadas. En cualquier caso, hemos puesto en marcha una serie de novedades de cara al año que viene. Por ejemplo, unas coordinaciones mucho más efectivas con los profesores de bachillerato. También nos hemos puesto las pilas con una serie de medidas que garanticen que no vuelva a pasar. Pero fue un hecho muy puntual.

P Entonces no es que los estudientes de Balears estén peor preparados.

R No. Si miramos el histórico veríamos que eso no es así. Los profesores sabemos que a veces tienes un grupo que saca mejores notas y otro que las saca peores. Es muy cambiante, hay que mirarlo todo en perspectiva.

P Usted es profesor de la Facultad de Filología Catalana. ¿Está a favor de que desde hace dos años a los alumnos se les ofrezca la posibilidad de elegir hacer el examen en catalán?

R Sí. Hubo una resistencia inicial mínima que enseguida se aguó porque se vio que no había ningún problema. El bachillerato se hace mayoritariamente en catalán en Balears. Y cuando los alumnos pasan a la Universidad ven que el catalán es la lengua vehicular. A los alumnos que piden el examen en castellano se les da sin problemas. Y las diferencias entre los dos modelos son mínimas. En todo caso los profesores ya saben que pueden aclarar cualquier duda si un término es diferente en catalán o en castellano. La polémica es inexistente porque además enseguida se normalizó.

P ¿La Selectividad es un sistema justo para los estudiantes?

R Yo creo que sí. Vienen personas de centros diferentes, más allá de si son públicos o privados, pero ante la Selectividad las maneras de enseñar de los profesores son más homogéneas. En este momento, salvo que se invente algo mejor, es un buen sistema.

P En Valencia los alumnos que hicieron el examen de Matemáticas se sublevaron porque les pareció excesivamente difícil. Incluso han recogido miles de firmas para repetirlo.

R Hoy en día es muy fácil extender una determinada opinión por las redes sociales. Con WhatsApp, Instagram o Facebook, la opinión de un par de alumnos se viraliza rápidamente. Siempre ha pasado, ha habido años en los que ha habido exámenes más difíciles que otros. Pero este en concreto se analizó y cumplía con los criterios.

P Precisamente los graduados en Matemáticas son perfiles muy demandados por las empresas.

R Los alumnos de Matemáticas desarrollan un determinado pensamiento, una manera de estructurar las ideas, muy válida para disciplinas muy variadas. Hace tiempo que las empresas van a buscarlos antes incluso de acabar la carrera y cada vez hay más gente que quiere estudiar Matemáticas. La nota de corte ha subido mucho. Eso contrasta con la situación de hace unos años, cuando no había problema para obtener una plaza.

P ¿Los exámenes ya están listos?

R Sí. Hace tiempo que los enunciados están preparados. Es un proceso muy complejo, la comisión organizadora empieza a trabajar en septiembre. Los exámenes se someten a una revisión exhaustiva para asegurarnos de que no haya errores. Está todo a punto.

P ¿El gran dolor de cabeza estos días previos es una hipotética filtración de las preguntas?

R No, es prácticamente imposible que eso suceda. Duermo muy tranquilo.

P ¿Qué consejo da a los alumnos que se examinarán a partir del martes?

R Si uno está tranquilo, hará un buen examen. Los nervios bloquean. La mayoría de los estudiantes están muy preparados después del bachillerato y cuando se tranquilizan incluso encuentran fácil el examen.

P Todo un año preparándose para un examen. ¿No provoca demasiada ansiedad en los estudiantes?

R Tienen mucha presión, sobre todo aquellos alumnos que quieren hacer unos estudios que tienen mucha demanda y una nota de corte alta. Pero esta presión la tenemos que ver como un estímulo, no como un bloqueo.