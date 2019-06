Més suma siete diputados con Menorca y Formentera para presionar al PSOE

Més ha cambiado de estrategia en la negociación de los pactos de Govern. Han constituido un bloque común de siete diputados para presionar a los socialistas. Hace unos momentos ha concluido una reunión donde han participado los cuatro diputados de Més per Mallorca, los dos de Més per Menorca y uno de Gent per Formentera. El objetivo es hacer ver al PSOE que debe ceder ante sus reivindicaciones, ya que suman siete diputados de formaciones insularistas y soberanistas y se convierten en la tercera fuerza.

El portavoz de Més, Miquel Gallardo, ha explicado que "las negociaciones con el PSOE y Podemos están encalladas, pero ahora estamos viendo como se abre una grieta para poder desbloquear las conversaciones". Gallardo ha recordado que si el PSOE tiene las tres presidencias "por equidad del pacto es lógico que Podemos y Més tengamos la presidencia del Parlament y el senador autonómico. También queremos que se reafirme el modelo territorial y de carreteras, así como un compromiso firme sobre financiación de Madrid". Si estos acuerdos no se cumplen, "no nos sentiremos cómodos en este Govern", ha afirmado el portavoz de Més.



Gent per Formentera tiene un acuerdo con el PSOE, pero solo de investidura. Més también asegura que la investidura de Armengol está garantizada, pero tienen claro que en caso de no aceptarse sus reivindicaciones "nos quedaremos fuera y aoyaremos lo que consideremos oportuno", ha apuntado Gallardo.