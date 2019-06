Garrido: "Es legal, pero no me parece ético"

"Están en su derecho y es legal, pero no me parece ético", señaló la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, al conocer que la patronal de grandes comercios va a presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra el plan director que regula a este sector, aunque reconoció que es una decisión que no la sorprende, dado que ésta ha sido la forma de actuar de Anged, con carácter sistemático, ante cualquier regulación que suponga limitar la implantación de nuevos grandes centros.

El reproche de Garrido se centra en que "cuatro grandes empresas, contadas, apuestan por un modelo comercial depredador y no respetan el que hemos pactado los ciudadanos de la isla con una amplísima mayoría de sus representantes". En este aspecto, recuerda que el plan director contó con el voto favorable del PSOE, Més, Podemos, PP y El Pi y la única abstención de Ciudadanos. Es decir, 31 votos a favor y dos abstenciones.

Garrido pone de relieve que el plan director es "una de las pocas cosas que han salido adelante sin un solo voto en contra" en el Pleno del Consell a lo largo de la legislatura que ahora concluye.

En cualquier caso, la consellera insular se muestra convencida de que los recursos que pueda presentar Anged no van a prosperar, a la vista del respaldo recibido por el plan director y debido a que todas las limitaciones fijadas corresponden a la necesidad de ordenar un territorio limitado y el consumo de recursos naturales, pero no al intento de vetar ningún tipo de modelo comercial.

En cualquier caso, recuerda que tras la decisión que tome el Tribunal Superior balear cabe recurso ante el Supremo.