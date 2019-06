La Iglesia también se suma al mensaje en las redes sociales

Obispos de España y Portugal se reunieron ayer en Mallorca para profundizar sobre los medios de comunicación y la implicación de la Iglesia católica en las nuevas redes sociales. En este encuentro se reunieron los integrantes de la comisión episcopal de los medios de comunicación de ambos países, que cada año se celebra en un lugar distinto.

Josechu Vera, sacerdote y director del secretariado de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal señaló la importancia de estos encuentros, porque sirven, además de profundizar en la cultura de la ciudad en la que se celebra, para mejorar la formación y el conocimiento. En esta jornada de trabajo también interviene un experto del tema que se trata y después la comisión realiza una conclusión por escrito.

Según el sacerdote, el tema de la comunicación es una cuestión que preocupa de una forma especial a la Iglesia católica. Por ello, el tema de las redes sociales y sus distintas formas de comunicación es una cuestión vital para la organización religiosa. Explicó que la Iglesia es la institución que más ha reflexionado sobre las consecuencias que arrastran dichas redes sociales, profundizando sobre los aspectos positivos y los negativos. La Iglesia es consciente de que el mundo digital es un instrumento muy válido para explicar el evangelio y un sistema para que la gente que se comunica a través de las redes sociales se sienta acompañado. "Los sacerdotes han utilizado la radio y la televisión para transmitir el mensaje del Evangelio, por lo que ahora también pueden hacerlo a través de las distintas plataformas digitales". El director de comunicación señaló que en estos momentos casi todas las instituciones públicas están empeñadas en la comunicación digital y en buscar las fórmulas para colocarse en posiciones altas dentro de la red de internet. Sin embargo, señaló que el diálogo digital es muy rápido y que no hay ninguna institución que pueda ir a tanta velocidad, porque el "mundo digital no tiene ni espacio, ni tiempo".



Redes sociales



La redes sociales como transmisor del mensaje del cristianismo son uno de los retos que se plantea en la Iglesia. Así, Vera recordó que el Papa Francisco tiene una cuenta en Twitter, con millones de seguidores y se ha convertido en uno de los personajes más influyentes en los medios digitales. La Conferencia Episcopal está presente en todas las plataformas digitales, que utiliza para comunicar su mensaje e informar de sus iniciativas. Pero, además, muchos obispos y sacerdotes han seguido el ejemplo del Papa y ya disponen de cuentas en Facebook y en Twitter. El sacerdote detalló que la edad no es un problema para acceder a este medio de comunicación, por lo que los sacerdotes ya están aprendiendo a usar el lenguaje digital para expresar su mensaje. Recordó, por ejemplo, que el mayor crecimiento en cuentas de Facebook es de personas de más de 60 años, que no tienen ningún problema en usar esta red social, entre otras cosas, porque es fácil utilizarla. El experto en comunicación tiene claro que la Iglesia no puede mantenerse al margen de este nuevo método de comunicación, aunque en muchas ocasiones se pueda utilizar para atacar a la institución. "El Evangelio dice que el trigo crece con la cizaña y nosotros tenemos que plantar trigo, aunque haya mucho sembrador de odio que puede utilizar las redes para criticar a la Iglesia", señaló el religioso.

El sacerdote asegura que las redes sociales pueden ser un instrumento ideal para ir uniendo a gente con unos mismos ideales, aunque estén lejos unos de otros. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se han creado proyectos de evangelización digitales, que tienen miles de seguidores, por lo que Vera está seguro de que pronto este tipo de instrumento de comunicación se va a extender en otras formaciones religiosas.