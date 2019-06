"BitMEET hablará de tecnología sin tecnicismos y aplicable en las empresas"

El próximo 12 de mayo, Club Diario de Mallorca acogerá la primera edición del foro de transformación digital BitMEET, en la que una serie de expertos ofrecerán ponencias sobre estrategias y casos de éxito sobre la correcta gestión de datos, además de una mesa redonda que Gabriel Sampol se encargará de moderar.

—¿Qué encontrará el público en el foro BitMEET?

—BitMEET, encuentros con la tecnología, nace con la intención de convertirse en el foro de referencia donde se hable de tecnología sin tecnicismos, comprensible para todo el mundo y aplicable en las empresas. Concretamente se hablará de toda tecnología que ahora se reconoce como necesaria para acometer la imprescindible transformación digital. Por tanto, esperamos que el público encuentre respuestas e ideas a su contexto y negocio.

—No todas las soluciones valen para todas las empresas.

—Si tomamos la palabra transformación, es fácil pensar en términos de porcentaje, por tanto, una empresa puede estar transformada desde el 0% al 100%. Los mensajes que se darán desde BitMEET lo van a asimilar de distinta manera quien pueda estar a un 25% de quien lo esté al 75%, ambos se pueden ir con ideas, inquietudes, pero probablemente no serán las mismas. Conseguiremos el objetivo si se las llevan a sus propias empresas y las siguen desarrollando, reflexionan sobre qué les aportaría, hacia dónde se quieren mover o hacia dónde lo hace su competencia. De manera que con todo ésto, puedan hacer una selección y se queden con aquellas piezas de la tecnología que intuyen que les aportarán valor y quieren que formen parte de la estrategia de su empresa.

—¿A qué perfil de profesionales se dirige la cita?

—Esta pregunta tiene una respuesta clara: a todos. En un negocio, todos los perfiles que lo componen deben estar implicados en la transformación digital, y más concretamente en el análisis del dato, que es transversal a la organización. Las empresas consiguen mejores resultados cuando la información es compartida por todos los mandos de la misma, independientemente del área de negocio donde se encuentren. La época de los silos de información, los departamentos estancos, el flujo de información solo en vertical se va a acabar en los próximos años. Quien insista en mantenerlo tendrá una gran desventaja frente al resto.

—¿Qué ponentes participarán en el evento?

—Los ponentes son la clave de BitMEET. Para esta primera edición contaremos con la ponencia inaugural de Tomasa Rodrigo, responsable de Big Data de BBVA Research, quien hablará sobre el valor de los datos y el potencial que supone para los negocios el análisis y monitorización de los resultados a tiempo real. Será un ejemplo de empresa que hace del uso de la tecnología y el dato como diferencial estratégico. A continuación habrá cuatro ponencias de empresas que ofrecen servicios tecnológicos y que acompañan, asesoran y desarrollan esa transformación digital. Miguel Fernandez Diaz, CEO de Innovation Strategies, enseñará que hay más formas de interactuar con los datos que las clásicas que conocemos y utilizamos. Mar Muñoz, CEO de IT Travel Services, mostrará ejemplos concretos de cómo aplicar las técnicas de BigData. Alejandro Forcades, CEO de SM2 Software & Service Management, disertará sobre como el dato se ha convertido en el protagonista de la transformación digital. Y Josep Lluis Vidal, CEO de Brujula a CMC Company, hablará de lo que hay más allá del dato, en concreto, sobre las acciones que pueden derivar de un análisis de estos.

—En términos generales, ¿las empresas mallorquinas tienen mucho por mejorar en este ámbito?

—Sinceramente, yo creo que sí. Quizás algunas mucho y otras no tanto. Aquí el factor que deben analizar es el beneficio que obtendrán de esa mejora. No se trata de una moda, es una realidad. Antes se decía: "quien tiene la información, el dato, tiene el poder". Ahora quien tiene el poder es quien analiza los datos, tanto los que se tienen en la propia empresa, los que son públicos y los que puede adquirir en el mercado del dato. Por lo tanto, el aspecto que marca la diferencia es la capacidad de analizar los datos, no los datos en sí mismos.

—Como asesor en tecnologías de la información, ¿cuánto tiempo cree que necesitará el tejido empresarial mallorquín para adaptarse a este nuevo paradigma digital?

—Me gustaría pensar que el mínimo posible. Dicho por un consultor en tecnologías de la información suena muy partidista, pero es lo que pienso. Pero no por ello creo que todo pueda ser tecnología y que solo con tecnología se consigan los éxitos, sería absurdo. El capital económico y humano son indispensables, las ideas ganadoras no nos las da la tecnología. Pero qué duda cabe que las buenas ideas son más fáciles que fluyan en las empresas si de quienes se espera que las tengan están rodeados de información pertinente, fiable y accesible en todo momento y en cualquier lugar. Y quiero resaltar lo de accesibilidad a la información en tiempo y lugar: las buenas ideas no se tienen cuando a uno se le convoca a que las tenga, ni sería lógico demorar explicar una buena idea a cuando se convoque la reunión de buenas ideas. El paradigma digital, si algo destroza, son los ciclos y burocracias de la empresa tradicional.

—¿Qué consejos daría a una empresa para que aproveche el análisis del Big Data de una manera efectiva?

—No sabría hacerlo, cada negocio, cada empresa, es un mundo diferente, en el punto donde se encuentran de la transformación digital, no solo hablando tecnológicamente, sino de la implicación desde la propiedad a los empleados, pasando por los mandos intermedios, hace que no pueda dar consejos generalistas. Dicho esto, voy a dar un ejemplo, me encantó ver un dispositivo de madera, que, con el sistema antiguo de display mecánico, que no digital, mostraba en tiempo real los 'Me gusta' que esa tienda recibía desde una conocida red social. Les dije si podía tomar una foto, y me dijeron "por supuesto", pero añadieron amablemente, "pero danos un 'Me gusta' también". La tienda tradicional había quedado satisfecha con mi comentario positivo sobre ese dispositivo, pero eso no se transformaba en un dato, no era medible, y lo que no es medible no existe.

