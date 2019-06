El PP exige la suspensión de los fichajes de la Oficina Anticorrupción

El Partido Popular exige de forma inmediata la suspensión de los nombramientos de la Oficina Anticorrupción. Una vez constituido el Parlament exigirán vía parlamentaria que se dejen sin efecto estos nombramientos y pedirán la comparecencia parlamentaria del director de la Oficina, Jaume Far. El secretaría general de los populares, Antoni Fuster, ha calificado de "vergüenza estos nombramientos de dudosa independencia política".

Según Fuster, "es vergonzoso que el señor que tiene que encargarse de vigilar los bienes de los altos cargos, como es el caso de Tòfol Milán como responsable de Ética Pública y Prevención, haya estado cuatro años sin publicar los suyos". El número dos del PP acusó a Far de crear "un club de amigos en la Oficina Anticorrupción, hasta el punto de exonerar del nivel de catalán que exige la plaza". Recordó que algunos de los nombramientos "tienen vinculación con el pacto por haber sido cargo del PSOE en el Govern o en el ayuntamiento de Calvià y han sido nombrados al día siguiente de las elecciones".

El PP también exigirá a Jaume Far que explique la vía por la que la se ha exonerado a tres de los nombramientos de tener el nivel C1 de catalán (dos solo tienen el B1 y el otro no tiene ningún nivel) y les dan dos años para obtener la acreditación adecuada. En este sentido, Fuster ha asegurado no entender que "un Pacto de izquierdas permita estas excepciones y se muestren tan estrictos con el catalán en otros ámbitos.

Jaume Far ha utilizado el decreto 11/2017 de Función Pública que permite otorgar un plazo de dos años para acreditar el nivel de catalán exigido en el caso de funcionarios procedentes de otras administraciones. Sin embargo, este decreto apunta que esencialmente solo se debe aplicar esta excepción en el caso de falta urgente de profesionales para cubrir los puestos requeridos