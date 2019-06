Jaume Far defiende a Milán, que declaró sus bienes tarde

El director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, defendió la actuación de Tòfol Milán, el nuevo responsable del área de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción. Milán, tal y como publicó este periódico el pasado domingo, tardó 4 años en presentar su declaración de bienes siendo gerente, cargo de libre designación, del ayuntamiento de Calvià. Milán la presentó dos meses antes de marcharse a su nuevo puesto en la Oficina Anticorrupción.

Sobre esta cuestión, Jaume Far, enarboló el mismo argumento expresado por Milán: "Es cierto que hay discrepancia sobre si los funcionarios de carrera deben presentarla, ya que no está especificado en la relación de puestos de trabajo. Por ello es normal que no la presentara", aseveró Far. a