Més y Podemos negociarán con PSIB "sin líneas rojas, pero sí verdes"

Juan Pedro Yllanes, de Podemos, y Miquel Gallardo, dirigente de Més per Mallorca, han afirmado hoy que "entre hoy y mañana" se producirá la primera reunión para comenzar a negociar el Pacto entre estas dos fuerzas y el PSIB, unas conversaciones a las que acudirán "sin líneas rojas", pero sí "líneas verdes". Ambos han rechazado desvelar cuándo preven mantener la primera reunión.

Gallardo ha dado por hecho que se reeditará el Pacto y ha considerado que las negociaciones "deberían ser rápidas", después de cuatro años gobernando. No obstante ha dejado claro que "no será válido cualquier pacto" y ha precisado que si las propuestas de Més "quedan en un segundo nivel" o la presencia del partido en el Govern de Armengol es "de tercera línea y sin visibilidad", podrían optar por no integrarse en el Ejecutivo.

El dirigente de Més no se ha pronunciado sobre los puestos que el partido pedirá en estas negociaciones y se ha centrado en los criterios para acordar unos nuevos acuerdos de gobernabilidad, que pasan por "cumplir el 5 por ciento que quedó pendiente" del documento suscrito en 2015 con PSIB y Podemos, que "no haya marcha atrás" en las políticas impulsadas en estos últimos cuatro años y que los acuerdos recojan la "máxima ambición en movilidad, sostenibilidad y REB".

Yllanes, por su parte, también ha asegurado que su partido se sentará a negociar "sin líneas rojas" ya que Podemos lo que tiene son "líneas moradas para impulsar políticas feministas y líneas verdes para políticas ecologistas". Al igual que Gallardo, ha afirmado que su partido afrontará las conversaciones poniendo sobre la mesa "políticas y programas, no sillas".

Junto a ello, ha desvelado que el sábado se reunió con Miquel Ensenyat, de Més, y a mediados de la pasada semana con la líder del PSIB y presidenta del Govern en funciones, Francina Armengol, unos contactos informales previos a las negociaciones en los que quedó claro la intención de reeditar el Pacto.