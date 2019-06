El nuevo jefe para vigilar los bienes de los políticos tardó 4 años en declarar los suyos

La Oficina Anticorrupción del Parlament ha nombrado a Tòfol Milán como nuevo responsable del área de Ética Pública. Este departamento es el encargado de vigilar los incrementos de patrimonio de los altos cargos y hacer cumplir que realicen la pertinente declaración de bienes y actividades. Sin embargo, Milán era gerente del ayuntamiento de Calvià, cargo de libre designación que le otorgó el alcalde Rodríguez Badal, desde el año 2015 y no publicó su declaración de bienes y de actividades hasta marzo de 2019.

Milán, que fue director general de Presupuestos en el segundo Pacto de Progreso de Francesc Antich, tardó cuatro años en presentarla. Ahora será el encargado de exigir a los nuevos cargos públicos que hagan sus declaraciones.

En conversación con Tòfol Milán reconoció la tardanza en presentar la declaración en el ayuntamiento de Calvià: "Es cierto que no la he presentado hasta ahora, pero no lo he hecho debido a que hay discrepancias en si se puede exigir cuando estamos hablando de un funcionario de carrera como soy yo", relató.

No obstante, la Ley de Bases de Régimen Local, así como la ordenanza de trasparencia de Calvià, apuntan que los cargos directivos de libre designación están obligados a hacerla. Sobre ello, Milán explicó: "Es evidente que la gerencia de un Ayuntamiento es un cargo directivo, lo que ocurre es que jurídicamente es discutible, ya que en la relación de puestos de trabajo no lo especifica y por ello no la presenté. Cuando los del departamento de Transparencia del Ayuntamiento me la reclamaron decidí rellenarla". Según se defiende, sólo él y otro cargo directivo del consistorio que es funcionario han presentado su declaración.

Milán fue nombrado jefe de área de la Oficina Anticorrupción que dirige Jaume Far, excompañero suyo en el ayuntamiento de Calvià, el 27 de este mes de mayo. Sólo dos meses después de que decidiera presentar su declaración de bienes y de actividades. Milán lo atribuye a una casualidad, ya que al presentar la declaración no estaban convocadas las plazas de la Oficina Anticorrupción.

Existen varios tipos de declaración de bienes y de actividades. Una desde el principio de mandato, que en este caso se llama "inicial" y otra al final de legislatura que se conoce como la "final". También se pueden hacer complementarias para incluir bienes. La presentada por Tòfol Milán en 2019 especifica que es la "inicial". Sobre esta cuestión, el nuevo responsable del área de Ética Pública de Anticorrupción indicó que "no tengo ningún problema en presentar la del 2015 y se podrá comprobar como mi patrimonio es exactamente el mismo que ahora".



El área de Ética Pública

El área de Ética Pública, Prevención e Integridad, según la ley de creación de la Oficina Anticorrupción, tiene la función de "requerir a las personas que ocupan cargos públicos que cumplan las obligaciones en cuanto a las declaraciones patrimoniales y de actividades". Tòfol Milán es desde el lunes el encargado de vigilar, mediante un registro, que los políticos cumplan y declaren su patrimonio.