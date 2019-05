El IB-Salut avisa a los hospitales: No se contrata por currículum

El IB-Salut remitió ayer una circular interna a todas las gerencias de los hospitales públicos en las que les recuerda que las contrataciones de personal se realizan a través del departamento de bolsa única y no por llamamientos unilaterales en los que tan solo se exige el currículum de los aspirantes.

Tal y como adelantó este diario el pasado miércoles y demuestra el anuncio que ilustra esta información, ese mismo día el hospital de Son Espases organizó una "jornada de captación de nuevos profesionales" en la que tan solo solicitaba la presentación del currículum.

Ayer, el IB-Salut señaló que habría detectado esta forma de contratación irregular en el hospital de Inca además de en Son Espases, aunque fuentes sindicales apuntan a que también en el comarcal de Manacor y en Son Llàtzer se habría actuado igual. En cualquier caso, parece sintomático que el Servei de Salut haya remitido la circular a todos los departamentos de recursos humanos de los hospitales.

Desde el IB-Salut recordaron que la contratación por currículum, aunque no es ilegal, está restringida a situaciones en las que resulte obligatoria para garantizar una asistencia sanitaria.

"En la circular les hemos subrayado que los solicitantes de trabajo deben dirigirse al departamento de recursos humanos del IB-Salut donde serán incluidos en una bolsa subsidiaria a través de la cual serán llamados para cubrir las necesidades de personal estacional de los diferentes centros", explicaron.

Este diario ha podido saber que, al menos en la categoría de enfermería, la bolsa única se encuentra sin candidatos a los que recurrir. Su último corte baremado data de diciembre de 2016 y se estableció un nuevo periodo para apuntarse que concluyó el pasado 31 de octubre. En él se han inscrito un total de 8.932 enfermeras que aún no han sido baremadas ya que el IB-Salut tan solo dispone de 8 personas para evaluar no solo a esta categoría profesional, sino a todas. Profesionales consultados calculan que esta nueva bolsa única no estará disponible para contrataciones antes de 2020, más de tres años después de la primera pese a que el acuerdo alcanzado con los sindicatos marcaba actualizaciones del bolsín con una periodicidad anual.



Robo de profesionales

La falta de candidatos en esta bolsa única de enfermería ha obligado a recurrir a bolsas subsidiarias al menos desde abril de 2017, apenas cuatro meses del primer y hasta ahora último corte baremado del instrumento oficial de contratación, según testimonios recabados.

"Ha ocurrido que me llamen de Son Espases para un contrato de dos meses y me citen para firmarlo un martes, por ejemplo, y que antes de la rúbrica me llamen de otro hospital ofreciéndome otra sustitución de mayor duración. Lógicamente, cojo la última y dejo colgado a Son Espases. Al contrario que en la bolsa única, en la subsidiaria no se te penaliza por actuar así", explica una enfermera las situaciones y robo de profesionales que se están dando.